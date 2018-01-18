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Метеокомплексы "Сюжет-МБ" впервые использовали во время полетов авиации ЗВО

19.01.2018 РИА Новости 230 0
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Оперативно-тактическая авиация ЗВО. Архивное фото
Оперативно-тактическая авиация ЗВО. Архивное фото.
Источник: © Фото : Пресс-служба Западного военного округа

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военные метеорологи авиационной дивизии Западного военного округа (ЗВО) впервые задействовали пять новейших мобильных комплексов приема метеоинформации "Сюжет-МБ" для обеспечения полетов истребительной и бомбардировочной авиации, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.

Существенное отличие "Сюжета-МБ" от подобного оборудования предыдущего поколения - широкий диапазон рабочих температур, что позволяет использовать мобильный метеокомплекс в условиях Крайнего Севера и на неподготовленных аэродромах.

"Военные метеорологи авиадивизии ЗВО впервые задействовали одновременно пять новейших мобильных автономных комплексов приема метеорологической информации "Сюжет-МБ" для обеспечения учебно-тренировочных полетов истребителей и бомбардировщиков округа", - сказал Мугинов.

Он отметил, что данное метеорологическое оборудование будет ежедневно передавать информацию о состоянии погоды и распределять нагрузку на авиационные коридоры в воздушных зонах.

По словам представителя ЗВО, новейшие метеокомплексы позволяют создать в режиме реального времени единую панораму погоды в зоне проведения полетов, регистрировать и обрабатывать необходимую метеоинформацию с геостационарных и орбитальных метеорологических космических аппаратов, в частности, с российских метеоспутников "Метеор-М1" и "Ресурс".

В комплект комплекса "Сюжет-МБ" входят ноутбук и переносная приемная спутниковая антенна, оборудованная механизмом позиционирования. Он может отслеживать перемещение орбитальных спутников для получения более достоверной метеорологической информации. Комплекс, помимо прочего, способен выдавать информацию о ледовой обстановке, температуре водной поверхности, вулканической деятельности, крупных лесных пожарах.
18.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ

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