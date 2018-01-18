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Росгвардию вооружат новым уникальным оружием

19.01.2018 Lenta.ru 381 0
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Точность
Снайперский комплекс «Точность».
Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Федеральная служба войск Национальной гвардии России в текущем году планирует закупить новые снайперские винтовки "Точность" и системы нелетального акустического воздействия "Шепот". Об этом сообщает "Интерфакс".

На закупку десяти винтовок калибра 7,62 миллиметра и десяти калибра 8,6 миллиметра выделяется 11,5 миллионов рублей. Еще 62 миллиона будет потрачено на приобретение 34 образцов системы нелетального нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты "Шепот".

Снайперская винтовка "Точность" может поражать цели на предельном расстоянии не менее 1500 метров. Подробности новой разработки сообщались в ноябре 2016 года. В скором времени она должна поступить также в подразделения ФСО и ФСБ.

"Шепот" — это специальные щиты с установленным излучателем, генерирующим инфранизкочастотные колебания, обладающие останавливающим эффектом на человека.
18.01.2018
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