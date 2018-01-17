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США испытали двигатель сверхтяжелой ракеты

18.01.2018 Lenta.ru 301 0
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RS-25
Двигатель RS-25 ракеты SLS перед испытаниями.
Источник: NASA

Компания Aerojet Rocketdyne провела в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи) первые в 2018 году стендовые огневые испытания двигателя RS-25 сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS). Видео тестов доступно на YouTube.



Предыдущие испытания RS-25 состоялись в декабре 2017-го, однако преждевременно завершились из-за неполадок на стенде. Следующие тесты запланированы на февраль нынешнего года.

Четырьмя двигателями RS-25 оснастят первую ступень носителя SLS. Ранее три таких агрегата устанавливались на корабле Space Shuttle. Адаптация RS-25 для SLS отличается от версии для Space Shuttle большей тягой и новой системой управления.

Также в январе компания Virgin Orbit провела стендовые огневые испытания двигателя NewtonThree, предназначенного для установки на собственную орбитальную ракету LauncherOne.
17.01.2018
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