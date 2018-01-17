США испытали двигатель сверхтяжелой ракеты
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Двигатель RS-25 ракеты SLS перед испытаниями.
Источник: NASA
Компания Aerojet Rocketdyne провела в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи) первые в 2018 году стендовые огневые испытания двигателя RS-25 сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS). Видео тестов доступно на YouTube.
Предыдущие испытания RS-25 состоялись в декабре 2017-го, однако преждевременно завершились из-за неполадок на стенде. Следующие тесты запланированы на февраль нынешнего года.
Четырьмя двигателями RS-25 оснастят первую ступень носителя SLS. Ранее три таких агрегата устанавливались на корабле Space Shuttle. Адаптация RS-25 для SLS отличается от версии для Space Shuttle большей тягой и новой системой управления.
Также в январе компания Virgin Orbit провела стендовые огневые испытания двигателя NewtonThree, предназначенного для установки на собственную орбитальную ракету LauncherOne.
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17.01.2018
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