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Бюджет министерства национальной обороны Польши бьет рекорды

18.01.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 186 0
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Военнослужащие ВС Польши во время Международных военных учений Rapid trident-2016 во Львовской области. 2016 год
Источник: © РИА Новости, Стрингер

11 января Сейм Польши одобрил государственный бюджет на 2018 год с доходами в 103,2 млрд долларов (355,7 млрд злотых), расходами в 115,2 млрд долларов (397,2 млрд. злотых) и дефицитом в размере около 12 млрд долларов (41,5 млрд злотых).


Новый министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, сменивший на этом посту широко известного Антони Мацеревича в начале января, получил ведомство с рекордным бюджетом.


Так, согласно действующему в Польше закону о выделении на оборону 2% от ВВП, размер военного бюджета в текущем году составит 12 млрд долларов или 41,4 млрд злотых (в 2017 году составил 10,97 млрд долларов, т.е 37,3 млрд злотых). В распоряжении министра национальной обороны будет 11,6 млрд долларов (40 млрд злотых), значительная часть из которых предназначена на капитальные расходы (около 27%), а финансирование технической модернизации армии в текущем году будет увеличено на 13,3%.


При планировании бюджета был заложен рост цен на 2,3%, а рост пенсий – на 2,7%. Следует отметить, что повышение денежного довольствия военнослужащих или заработной платы служащих не планируется.


Около 0,87 млрд долларов (3 млрд злотых) Варшава намерена потратить на покупку боевых средств, предметов обмундирования, топлива и медицинского оборудования. Текущие расходы и траты на обучение военнослужащих составят 2,3 млрд долларов (7 млрд злотых) – это 18,3% бюджета.


Если сравнивать отдельные статьи нового бюджета с 2017 годом, то можно говорить о снижении объема плана инвестиций строительства, что связано с завершением ряда проектов, причем в 2018 году будет начато инвестирование 150-ти новых программ.


Кроме того, ожидается снижение финансирования военных объектов союзной инфраструктуры, что также связано с завершением проектов в рамках программы инвестиций НАТО (NSIP, NATO Security Investment Program).


Среди крупнейших расходов будет закупка систем противовоздушной обороны и систем обеспечения и отображения поля боя. Значительного финансирования потребуют ремонт, модернизация казарменного фонда и объектов учебно-материальной базы, модернизация авиационных складов.


Кроме того, в бюджетах других ведомств на вопросы, касающиеся обороны, гарантировано 230,6 млн долларов (795 млн злотых), в том числе на науку, научно-исследовательские работы, программу мобилизации экономики, план оборонной подготовки, военные отделы прокуратур, модернизацию полиции и пограничной охраны.


Налицо очевидное стремление польского военно-политического руководства угодить руководству Альянса (США), которое не способствует снижению градуса напряженности в Восточной Европе.


Николай Астровский
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Польша
США
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