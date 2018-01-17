Австралийский Hawkei уже в деле
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Бронемашины Hawkei в Ираке.
Источник: janes.com
Австралийские военные внедорожники Hawkei сдают последний "экзамен". Вчера, 16 января, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны Австралии отправило в Ирак два предсерийных образца бронемашин для испытаний в боевых условиях.
"Hawkei в Ираке будут выполнять определённые задачи, направленные на то, чтобы мы были лучше подготовлены к полномасштабному развёртыванию этих машин. Это позволит армии научиться наилучшим образом использовать новую бронетехнику в операционной среде и обеспечить её готовность до начала крупносерийного производства, которое начнётся в 2019 году", — рассказала министр обороны Австралии Мариз Пейн.
|Бронемашина Hawkei с прицепом.
|Источник: news.com.au
Австралийское подразделение Task Group Taji Six, находящееся в Ираке, получило две машины Hawkei — по одной в двух- и четырёхдверной модификациях. На сегодняшний день в Ираке находится порядка 300 австралийских солдат-инструкторов, которые занимаются подготовкой бойцов иракских вооружённых сил.
В рамках проекта LAND 121 Минобороны Австралии планирует закупить 1100 машин Hawkei и 1000 прицепов к ним. Разработка, налаживание производства и закупка бронемашин для армии обойдётся стране в $916 млн. На вооружении австралийской армии Hawkei заменит небронированные внедорожники Land Rover 4?4.
Полноприводный автомобиль массой 7 т может развивать скорость до 130 км/ч и ехать без дозаправки 600 км. В зависимости от комплектации машина вмещает 4 или 6 человек. Hawkei будут производиться в Австралии на заводе Thales Australia's, первые образцы поступили в войска для испытаний в 2016 году, а в следующем году должно начаться серийное производство внедорожников.
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17.01.2018
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