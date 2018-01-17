Американцы скрестили АК и Glock
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Пистолет-пулемёт AK-Draco NAK9.
Источник: centuryarms.com
В Соединённых Штатах адаптировали АК под магазины пистолетов Glock. Сегодня, 17 января, портал ammoland.com сообщил о том, что компания Century Arms презентовала пистолет-пулемёт AK-Draco NAK9.
Century Arms имеет большой опыт в создании клонов АК и пистолетов-пулемётов на их базе. Главной особенностью модели AK-Draco NAK9 является то, что её питание осуществляется с помощью стандартных магазинов пистолетов Glock.
По словам Джейсона Карваиса, руководителя отдела продаж Century Arms, новая модель закрывает нишу пистолетов-пулемётов в стиле автоматов Калашникова под патрон калибра 9 мм. Кроме того, владельцы пистолетов Glock могут не тратиться на дополнительные магазины, а использовать уже имеющиеся (в том числе увеличенной ёмкости) с AK-Draco NAK9.
Пистолет-пулемёт AK-Draco NAK9 продаётся в комплекте с 33-зарядным магазином и интегрированной планкой Пикатинни. Заявленная производителем розничная стоимость новой модели в США составляет $725.
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17.01.2018
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