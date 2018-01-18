У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
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Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", не могут передать флоту из-за проблем с задним ходом. Испытания приостановлены до конца января, передает "ВПК-ньюс".
Со слов источника, знакомого с ситуацией, проблемы с реверсом остаются единственным серьезным препятствием перед сдачей корабля ВМФ России, которую планировали провести еще в декабре 2017 года.
http://detboxfon.ru/
Корабль можно было подписать в декабре, но флот прикрывает себя от возможных проблем в будущем. У "Грена" раньше были определенные проблемы с мореходностью и остойчивостью, но их решили. Осталась проблема с управляемостью при движении задним ходом
- сказал он
Однако на одном из отечественных предприятий-проектантов жестко раскритиковали мореходные качества БДК "Иван Грен" и поставили под сомнение необходимость серийного строительства кораблей этого проекта. Там подчеркнули, что корабль создавался для действия в зонах "река-море" для переброски десанта с разных театров военных действий, а его габариты изначально привязывали к параметрам шлюзов Волгодона и высоте мостов.
Проект 11711 задумывался как замена небольшим устаревающим БДК проекта 775, его буквально "слепили". Когда ограничение для класса "река-море" отпало, надстройку БДК увеличили. В результате этого и других конструктивных изменений остойчивость корабля значительно ухудшилась
– сказал кораблестроитель
"Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного Невским ПКБ. Заложен на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, а спущен на воду только в мае 2012 года.
Корабль вышел в море летом 2016 года, после чего отправился на завод для устранения выявленных недостатков. К ходовым испытаниям на Балтике "Иван Грен" вернулся в июне 2017 года. 30 ноября начался цикл госиспытаний корабля. 25 декабря минувшего года в пресс-службе ОСК сообщили, что "Иван Грен" передадут ВМФ РФ до конца 2017 года. 11 января в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации заявили, что испытания "Ивана Грена" продолжатся в 2018 году.
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17.01.2018
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АлександрА
2301
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№2
18.01.2018 03:24
Цитата, q
Там подчеркнули, что корабль создавался для действия в зонах "река-море" для переброски десанта с разных театров военных действий, а его габариты изначально привязывали к параметрам шлюзов Волгодона и высоте мостов.
У "Грена" при проектировании максимальная высота от ватерлинии была не более 13,2 метров? От чего ж так не построили то? От чего ж требование "река-море" отпало?
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Павел 1978
9111
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№3
18.01.2018 08:16
Больше всего бесит, что нет закладок БДК.
Время-то идёт. Флот БДК стареет.
Что нельзя за эти годы испытаний определиться c проектом?
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Там вооружения-то с гулькин нос.
На Заливе такой огромный док простаивает.
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