У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом

Большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", строящийся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", не могут передать флоту из-за проблем с задним ходом. Испытания приостановлены до конца января, передает "ВПК-ньюс".

Со слов источника, знакомого с ситуацией, проблемы с реверсом остаются единственным серьезным препятствием перед сдачей корабля ВМФ России, которую планировали провести еще в декабре 2017 года.

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Корабль можно было подписать в декабре, но флот прикрывает себя от возможных проблем в будущем. У "Грена" раньше были определенные проблемы с мореходностью и остойчивостью, но их решили. Осталась проблема с управляемостью при движении задним ходом

- сказал он

Однако на одном из отечественных предприятий-проектантов жестко раскритиковали мореходные качества БДК "Иван Грен" и поставили под сомнение необходимость серийного строительства кораблей этого проекта. Там подчеркнули, что корабль создавался для действия в зонах "река-море" для переброски десанта с разных театров военных действий, а его габариты изначально привязывали к параметрам шлюзов Волгодона и высоте мостов.

Проект 11711 задумывался как замена небольшим устаревающим БДК проекта 775, его буквально "слепили". Когда ограничение для класса "река-море" отпало, надстройку БДК увеличили. В результате этого и других конструктивных изменений остойчивость корабля значительно ухудшилась

– сказал кораблестроитель

"Иван Грен" – головной корабль проекта 11711, разработанного Невским ПКБ. Заложен на прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в декабре 2004 года, а спущен на воду только в мае 2012 года.

Корабль вышел в море летом 2016 года, после чего отправился на завод для устранения выявленных недостатков. К ходовым испытаниям на Балтике "Иван Грен" вернулся в июне 2017 года. 30 ноября начался цикл госиспытаний корабля. 25 декабря минувшего года в пресс-службе ОСК сообщили, что "Иван Грен" передадут ВМФ РФ до конца 2017 года. 11 января в пресс-службе Объединенной судостроительной корпорации заявили, что испытания "Ивана Грена" продолжатся в 2018 году.