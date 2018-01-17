Холдинг "Швабе" повысил качество изготовления и точность тестирования прицелов Pilad



Прицел «Пилад».

Источник: Юрий Максимов / www.maksimov.su Прицел «Пилад».Источник: Юрий Максимов / www.maksimov.su

Москва. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Вологодский оптико-механический завод (ВОМЗ) внедрил в производственный процесс новое оборудование, что позволило существенно повысить качество изготовления деталей прицелов Pilad и точность их тестирования, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Мы уделяем повышенное внимание модернизации производственных мощностей. За последние пять лет наш станочный парк обновился на 10%. Приобретение четырех единиц нового высокотехнологичного оборудования на 15% повысило качество изготовления деталей прицелов и на 25% точность их тестирования", - сказал генеральный директор ВОМЗ Василий Морозов, слова которого приводятся в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

По информации пресс-службы, предприятие закупило и внедрило настольный токарный станок по металлу, компактный станок ЧПУ с горизонтальным рабочим столом, инфракрасную паяльную станцию и климатическую камеру.

Отмечается, что новое оборудование является энергоэффективным. Оно позволяет с высоким качеством выполнять работы по изготовлению и тестированию прицельной техники марки Pilad.