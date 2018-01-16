Автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже в 2019 году



Салон макета автомобиля, разработанного в рамках проекта "Кортеж".

Источник: © РИА Новости / Сергей Субботин Салон макета автомобиля, разработанного в рамках проекта "Кортеж".Источник: © РИА Новости / Сергей Субботин

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже с 2019 года, сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на Гайдаровском форуме.

Кроме того, Минпромторг рассчитывает на поставку Федеральной службе охраны до 70 автомобилей для первых лиц государства уже в этом году.

"С учетом выхода внедорожника, мы до конца этого года должны завершить разработку и испытания и в следующем году должны начать производство и серийные поставки", - сказал министр.

Со следующего года любой желающий сможет приобрести любую модификацию автомобиля, включая машины класса люкс и бронированные, никаких ограничений на продажу не будет, рассказал министр.

Эти машины в розницу будут стоить от шести-семи миллионов рублей.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей - лимузин, седан и минивэн - на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственный партнер - компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума - 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).