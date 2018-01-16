Автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже в 2019 году
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Салон макета автомобиля, разработанного в рамках проекта "Кортеж".
Источник: © РИА Новости / Сергей Субботин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Автомобили проекта "Кортеж" появятся в свободной продаже с 2019 года, сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров на Гайдаровском форуме.
Кроме того, Минпромторг рассчитывает на поставку Федеральной службе охраны до 70 автомобилей для первых лиц государства уже в этом году.
"С учетом выхода внедорожника, мы до конца этого года должны завершить разработку и испытания и в следующем году должны начать производство и серийные поставки", - сказал министр.
Со следующего года любой желающий сможет приобрести любую модификацию автомобиля, включая машины класса люкс и бронированные, никаких ограничений на продажу не будет, рассказал министр.
Эти машины в розницу будут стоить от шести-семи миллионов рублей.
Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей - лимузин, седан и минивэн - на единой модульной платформе для первых лиц государства. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственный партнер - компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.
РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством Гайдаровского форума - 2018 "Россия и мир: цели и ценности". Организатор форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
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16.01.2018
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