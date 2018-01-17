Начато строительство третьей и четвертой подводных лодок проекта 218SG для Сингапура

Как сообщили ВМС Сингапура, 12 января 2018 года в Киле (Германия) на судостроительном предприятии Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), входящем в состав германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (TKMS) состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительства заказанных для сингапурского флота третьей и четвертой больших неатомных подводных лодок проекта 218SG.

Церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительства заказанных для ВМС Сингапура третьей и четвертой неатомных подводных лодок проекта 218SG на судостроительном предприятии Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), входящем в состав германского объединения ThyssenKrupp Marine Systems GmbH (TKMS). Киль, 12.01.2018 (с) ВМС Сингапура

Напомним, что Министерство национальной обороны Сингапура в мае 2017 года заключило с германским объединением TKMS контракт на постройку для сингапурского флота еще двух больших неатомных подводных лодок проекта 218SG, - третьей и четвертой, в дополнение к двум заказанным в 2013 году. Как обычно в сингапурской практике, никакие параметры контракта не сообщались.

Первый контракт c TKMS на постройку для сингапурского флота двух первых неатомных подводных лодок специально разработанного под сингапурские требования нового проекта 218SG был заключен министерством национальной обороны Сингапура в декабре 2013 года. Неофициально его стоимость сейчас оценивается германскими источниками в 1,6 млрд евро. Постройка двух первых лодок была начата входящей в состав объединения TKMS верфью HDW в Киле в 2014 году, сдача обеих первых лодок сейчас запланирована на 2021 и 2022 годы. Сообщается, что сдача двух дополнительно заказанных лодок, начатых постройкой 12 января 2018 года, должна быть произведена с 2024 года.

Подводная лодка проекта 218SG является увеличенным вариантом известного германского экспортного проекта неатомной подводной лодки 214. Водоизмещение (как можно понять, надводное) лодки проекта 218SG достигает 2000 т, длина составляет 70 м, а ширина - 6,3 м (у лодки проекта 214 - соответственно 1690 т, 65 м и 6,3 м). При этом в конструкции лодки проекта 218SG использованы элементы архитектуры другого современного германского проекта 212А - в частности, Х-образные хвостовые рули. Лодка проекта 218SG будет иметь восемь 533-мм торпедных аппаратов. Лодка проекта 218SG будет оснащена той же воздухонезависимой энергетической установкой, что лодка проекта 214 - то есть двумя модулями электрохимических генераторов HDW/Siemens мощностью по 120 КВт каждый. Лодки проекта 218SG будут оснащены передовой АСБУ совместной разработки германской компании Atlas Elektronik и сингапурской Singapore Technologies Electronics.

Новые лодки проекта 218SG должны заменить в составе 171-й эскадры подводных сил ВМС Сингапура четыре ранее приобретенные в Швеции старые подводные лодки типа Challenger (Sjöormen) шведского проекта A 12 постройки еще конца 1960-х годов, две из которых уже были выведены из состава сингапурского флота в марте 2015 года. При этом пока неясно, сохранятся ли после ввода в строй всех четырех лодок проекта 218SG в боевом составе 171-й эскадры две более современные бывшие шведские подводные лодки типа Västergötland проекта A 17 постройки 1990-х годов, введенные в строй сингапурского флота в 2011-2012 годах после оснащения в Швеции воздухонезависимыми энергетическими установками на основе двигателей Стирлинга.

Изображение строящихся для ВМС Сингапура неатомных подводных лодок германского проекта 218SG (c) ВМС Сингапура