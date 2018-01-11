"У нас есть задел для создания многоразовых ракет"



Игорь Арбузов.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Игорь Арбузов.Источник: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В подмосковных Химках расположено предприятие по производству лучших в мире ракетных двигателей. Они поставляются на большинство российских ракет, закупаются США. К продукции подмосковного предприятия проявляют интерес Китай и Южная Корея. О перспективах международного сотрудничества и современных разработках российских специалистов в интервью "Известиям" рассказал генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов.

— Каково соотношение зарубежных и российских заказов в общем портфеле заказов предприятия?

— Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки, остальное — госзаказ. Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США — РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK.

— Известно, что в сенате США постоянно требуют запретить использование российских двигателей. Проблем с их поставкой не возникает?

— На сегодняшний день все обязательства перед партнерами мы выполняем. У нас заключены контракты по 2019 год включительно, идет обсуждение поставок на последующие годы. С учетом цикла изготовления мы находимся в активной фазе переговоров с компаниями Orbital ATK и ULA. Это очень хороший для нас заказ, который обеспечивает финансовую устойчивость предприятия.

Один из четырех российских ракетных двигателей РД-180, изготовленный по заказу США на НПО "Энергомаш", транспортируется на тягаче в аэропорт Шереметьево Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— США ведут разработку двигателей на замену российским, что будете делать, когда американские контракты закончатся?

— Есть ли жизнь после РД-180? Сегодня у предприятия достаточный объем контрактов. Это разработка РД-171МВ для новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" и в перспективе для сверхтяжелого носителя. После летных испытаний "Союза-5" в 2022 году эта разработка должна пойти в серийное производство. Также мы изготавливаем двигатели РД-191 для "Ангары". После 2020 года ожидается рост их производства. Помимо того, мы не прекращаем поиск новых зарубежных партнеров, ведем разработки новых двигателей для перспективных средств выведения. Например, мы видим, что рынок запуска малых космических аппаратов растет большими темпами, но у нас пока нет эффективных технических решений в области сверхлегких и легких ракет-носителей. В стратегии развития госкорпорации "Роскосмос" до 2030 года предусмотрена их разработка, поэтому мы ведем создание двигательных установок для подобного класса ракет.

— НПО "Энергомаш" ведет переговоры с китайской компанией "Великая стена". Что конкретно интересует КНР?

— Китай создает двигатель, близкий по своим характеристикам к российскому РД-180, поставляемому на экспорт для американских ракет Atlas 5. Интересует Китай и самый мощный в мире двигатель РД-170, использовавшийся в советской сверхтяжелой ракете "Энергия", а затем в модифицированном виде на ракетах "Зенит". Его дальнейшее развитие связано с российской ракетой среднего класса "Союз-5" и в будущем со сверхтяжелой ракетой. Китай тоже движется в сторону создания носителя сверхтяжелого класса, поэтому ему интересны наши наработки.

Американская ракета Atlas 5 Фото: Global Look Press/Kim Shiflett

Мы не первый год обсуждаем возможные направления сотрудничества. Недавно ратифицировано "Соглашение между правительствами России и Китая об охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях". Теперь у России и Китая открывается более широкое пространство для конкретных проектов.

— Обсуждается ли вопрос продажи партии российских двигателей в Китай?

— Нет, об этом речи не идет. Мы понимаем, что для КНР будет неприемлема форма взаимодействия, которую мы используем с американскими партнерами, — поставка готовых ракетных двигателей. Если сотрудничество и будет развиваться, то в области научно-исследовательских работ, обмена специалистами, консультаций в решении возникающих проблем.

— Помимо Китая к вам за консультациями по созданию метанового двигателя обращалась Южная Корея. Как вы оцениваете перспективы такого сотрудничества?

— В ходе прошедших недавно переговоров нам была продемонстрирована стратегия развития средств выведения Республики Корея. Здесь есть большой интерес к тематике кислородно-метанового двигателя. Корейская сторона видит решение этой задачи в сотрудничестве с Россией. О какой-либо конкретике пока говорить рано.

— А как обстоит дело с разработкой метанового двигателя по заказу "Роскосмоса"?

— Сегодня это в большей степени научно-технический задел, сам по себе, без ракеты-носителя он ценности не представляет. Мы стремимся показать государству и возможным инвесторам потенциал метанового двигателя для дальнейшего использования в многоразовых ракетных системах легкого и сверхлегкого класса. Первые результаты уже имеются — успешно проведены испытания 40-тонного двигателя, разработан эскизный проект кислородно-метанового тягой 85 т.

— Какие перспективы в области водородных технологий?

— Что касается кислородно-водородного двигателя третьей ступени для "Ангары-А5В" и перспективной ракеты сверхтяжелого класса, то пока ведется проектирование обеих ракет-носителей. Но у нас в Конструкторском бюро химавтоматики уже разработан водородный двигатель — РД-0146, модернизированная версия которого будет использована в "Ангаре-А5В" и сверхтяжелой ракете. Мы готовы начать работы в любой момент.

Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" во время запуска с космодрома Плесецк в Архангельской области Фото: РИА Новости/пресс-служба МО РФ

— В существующей внешнеполитической обстановке продолжается ли сотрудничество с Европой?

— Итальянская компания AVIO в свое время активно сотрудничала с КБХА по созданию турбонасосных агрегатов для легкой ракеты "Вега". Речь идет о создании демонстрационного жидкостного ракетного двигателя тягой 7,5 т с целью модернизации жидкостной верхней ступени для той же "Веги". Демонстратор был создан, прошел цикл испытаний. Сейчас итальянские партнеры подают сигналы о возможном дальнейшем сотрудничестве.

— Принято решение о разработке нового носителя среднего класса "Союз-5". На каком этапе находится проектирование двигателей для него?

— Мы завершили эскизное проектирование двигателя первой ступени — доработку РД-171М до версии РД-171МВ. Готовимся возобновить производство тех элементов, которые сохранятся в его новой модификации, в ближайшее время примем решения по закупке материалов. Текущее состояние работ позволяет обеспечить поставку двигателей заранее, чтобы в 2021 году быть полностью готовыми к началу летных испытаний ракеты-носителя, запланированных на 2022 год.

Уже определен состав кооперации по созданию двигателя РД-0124МС, который будет использован на второй ступени ракеты. Головным исполнителем работ станет Конструкторское бюро химавтоматики. НПО "Энергомаш" обеспечит поставку узла подвеса, а Воронежский механический завод привлекается к изготовлению целой номенклатуры деталей и узлов, в том числе рамы, сопла, головки камеры сгорания, теплозащиты. В значительной степени это продолжение той кооперации, которая налажена между предприятиями по двигателям для ракет "Союз-2.1б".

— Какие меры будут приняты по снижению стоимости двигателя РД-171, чтобы повысить конкурентные преимущества ракеты?

Макет ракетного двигателя РД-171 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Использование технологий, обеспечивающих более низкую трудоемкость производства, оптимизацию процессов, внедрение элементов бережливого производства, позволит сформировать комфортную цену для нашего заказчика. Впоследствии это обеспечит конкурентоспособность самого носителя на международном рынке. Новые технологии позволят добиться 15–20-процентной скидки от цены, по которой РД-171 продавался пять лет назад.

— Ставилась ли задача многократного применения?

— Наши двигатели, в частности РД-171, можно использовать до 10 раз, поэтому у нас есть необходимый задел для создания многоразовых ракет.

Дмитрий Струговец