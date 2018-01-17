М346 продолжат поступать в ВВС Польши



УТС M-346 (Advanced Jet Trainer) ВВС Польши.

Источник: militaryparitet.com УТС M-346 (Advanced Jet Trainer) ВВС Польши.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 17 янв. 2018 – Согласно сообщению электронной ежедневной газеты European Tenders (Ted), Польша разместила заказ на четыре дополнительных учебно-тренировочных самолета M-346 (Advanced Jet Trainer).

Этот заказ включает в себя "доставку четырех самолетов М-346 к 2020 году" и опцион для четырех самолетов, которые будут доставлены в 2021/2022 году. Самолеты, получившие название Bielik, будут использоваться для повышения квалификации летчиков польских ВВС и размещаться на 41-й учебной базе ВВС в Деблине.

В феврале 2014 года Польша подписала контракт на сумму 342 млн долл США для приобретения восьми УТС М-346 для замены парка TS-11 Iskra. Контракт также включает в себя материально-техническую поддержку, учебную программу для пилотов и инженеров, современную наземную систему обучения с выделенными классами и учебными материалами, включая полномасштабный симулятор (Full Mission Simulator, это очень сложное устройство, способное воспроизводить любой возможный сценарий полета, а также может объединяться в сеть с самолетами, выполняющими реальный полет в воздухе).

Первые два реактивных самолета были поставлены в ВВС Польши в ноябре 2016 года.

По словам компании-производителя Leonardo, M346 были заказаны ВВС Италии (18), Сингапура (12), Израиля (30) и Польши (8), общий заказ 68 машин.