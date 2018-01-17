Создатель "Протонов" признал катастрофическое положение



Центр имени Хруничева.

Источник: РИА Новости Центр имени Хруничева.Источник: РИА Новости

"Центру Хруничева", единственному в России производителю тяжелых ракет "Протон" и "Ангара", из-за сокращения заказов и аварий носителей, а также большой кредитной и социальной нагрузки требуется финансовая поддержка правительства в размере 30 миллиардов рублей. Об этом сообщил "Известиям" генеральный директор предприятия Алексей Варочко.

"С целью погашения задолженностей мы и обратились в правительство. При неполной загрузке производственных мощностей и при тех кредитах, которые набраны в прежние годы, мы не сможем самостоятельно подняться", — сказал руководитель.

Ежегодно на обслуживание кредита уходит по 4,5 миллиарда рублей. Данные обязательства возникли из-за необходимости поддержания предприятия "Протон-ПМ", производящего двигатели для первой ступени ракеты "Протон-М". Мощности производства предполагали выпуск агрегатов для пяти-шести носителей в год, однако из-за сокращения заказов "Протон-ПМ" работал вхолостую.

"Текущее экономическое состояние предприятия усугубила череда аварий. Со второй половины 2016 года по первую половину 2017-го мы не произвели ни одной новой ракеты, — сказал гендиректор предприятия. — На содержание персонала за время простоя ушло 30 миллиардов рублей".

Руководитель предприятия отметил социальные обязательства "Центра Хруничева", в частности, расходы на содержание "детских садов, дома культуры, теплосетей", а также "увеличившиеся производственные издержки" (рост цены на ракетное топливо при фиксированной стоимости носителей для Минобороны и "Роскосмоса").

Варочко рассказал и о будущем предприятия. В Москве будет продолжаться производство "Протонов", а также будет выпущено шесть тяжелых ракет "Ангара". Легкая ракета "Ангара" будет выпущена "Полетом", омским филиалом "Центра Хруничева", в 2020 году, тяжелая — в 2022 году.

В составе "Центра Хруничева" остаются завод по производству "Протонов" и КБ "Салют" (оба — в Москве), а также региональные площадки: Ковровский механический завод (занимается производством арматуры для ракетно-космической отрасли), Усть-Катавский вагоностроительный завод (выпускает агрегаты для комплектования "Союзов", "Протонов" и "Ангары") и "Полет".

В настоящее время идет процесс сокращения расположенных в Москве производственных площадей предприятия и продажа освобождаемой земли в Филевской пойме. "Сейчас мы ведем оценку стоимости земли. Высвобождаемые площади разбиты на участки, некоторые из них давно не эксплуатируются, какие-то перестанут использоваться с 2018 года. Продажа будет проходить на торгах поэтапно — участок за участком", — пояснил Варочко.

На 2018 год предприятие запланировало провести четыре-пять пусков "Протонов", до четырех стартов легкой ракеты "Рокот" и один пуск тяжелой "Ангары".