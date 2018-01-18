В США назвали старьем секретное оружие России
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Кадр телесюжета о совещании у президента по оборонной тематике.
Источник: НТВ
Концепция разрабатываемого в России подводного плавательного аппарата "Статус-6" с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн — реликт советской эпохи. Об этом The National Interest сообщил старший научный сотрудник американского Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия Николай Соков.
"Эта концепция очень старая, берет свое начало с дней, когда межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок были немногочисленны, ненадежны и уязвимы, — сказал он. — В наши дни трудно увидеть большую ценность в 100-мегатонном медленном транспортном средстве".
Случайный показ слайда со "Статус-6" российским телевидением в ноябре 2015 года Соков первоначально счел "мистификацией, предназначенной для отвлечения американской разведки". Однако он признал, что Россия активно работает над субмаринами, которые переносят малые подлодки, предназначенные для спуска на значительные глубины.
"Я просто не вижу большой ценности в их оснащении 100-мегатонными боеголовками", — отметил Соков. В свою очередь, старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок, бывший офицер американских ВМС Брайан Кларк назвал "Статус-6" серьезной угрозой, которая может обойти системы ПРО США. Кларк также отметил непрактичность разрабатываемого Россией оружия, поскольку остановить его можно только физическим воздействием.
Джеффри Льюис, директор восточноазиатских программ Центра Джеймса Мартина, предположил, что "Статус-6" предназначен для поражения кораблей и удерживания прибрежных городов.
The Huffington Post в январе опубликовало проект ядерной стратегии США, в которой Пентагон впервые признал разработку Россией аппарата "Статус-6".
Согласно данным американской разведки, представленным The Washington Free Beacon, данное оружие протестировали 27 ноября 2016 года с подводной лодки "Саров". "Статус-6" имеет дальность действия 10 000 километров, максимальную скорость — выше 56 узлов, глубину погружения — до километра. Оружию приписывается два главных поражающих фактора: создание цунами и радиационное загрязнение.
В ноябре 2015 года на совещании у президента России Владимира Путина демонстрировалась презентация, посвященная "Статусу-6", слайды попали в сюжеты нескольких российских телеканалов.
Из них следовало, что система — это оружие массового поражения, предназначенное в том числе для атак на объекты экономики противника. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после утечки пообещал принять "превентивные меры, чтобы этого больше не повторялось".
В 1940-1950 годах в СССР разрабатывался проект торпеды Т-15 с большим ядерным боезарядом. Идея принадлежала академику Андрею Сахарову.
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17.01.2018
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12.12.2016 Американские СМИ сообщили об испытании беспилотной подлодки системы "Статус-6"
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АлександрА
2301
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№1
18.01.2018 03:04
>"Я просто не вижу большой ценности в их оснащении 100-мегатонными боеголовками", — отметил Соков
Нет ну правда, какой устрашающей ценностью может обладать 100-мегатонный ядерный боезаряд, аналог которого даже в годы увлеченных испытаний термоядерного оружия в атмосфере (до подписания договора об их запрете) побоялись взорвать на полную мощность (с урановой оболочкой массой 2800 кг), во избежание чрезмерного разрушительного эффекта и ранее невиданного уровня радиоактивного заражения местности?
Чувствую, чтобы мистер Соков оценил, нужно добавить ещё и кобальтовую оболочку, обеспечивающую смертельные уровни радиоактивного заражения местности на несколько десятилетий.
Если даже тогда не оценит, даже не знаю что и делать. Не ужели увеличивать мощность до 300-500 Мегатонн? Или, для надёжности, сразу до 1 Гигатонны? :(
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АНК
88
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№2
18.01.2018 03:48
Цитата, АлександрА сообщ. №1У нас с пиндосами разное понимание войны. Для них война это чисто деловое предприятие, в результате которого ты добиваешься искомого преимущества и получаешь дивиденды (финансовые, политические и пр.), а для нас война это - война.
Поэтому они не понимают (и объявляют "негуманным") нашу систему "Периметр" (частью которой и должен стать проект "Статус-6"), ведь дивидендов с него всё равно получать будет уже не кому - так в чём его смыл?
Ввиду этого г. Кларк предполагает, что при такой скорости данное оружие планируется применять достаточно недалеко от своего носителя (иначе - долго ждать результата) и поэтому ему неясно - зачем там аж 100 Мт? Лодка - носитель погибнет.
Правда, вероятнее они всё понимают, но просто делают вид непонимания. Им явно неприятна мысль, что если даже они (выжившие) отпразднуют победу над нами, на пятые сутки их возможно смоет радиоактивное цунами.
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VK
679
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№3
18.01.2018 07:29
1) выходит, нахера делали ПРО?
2) такие дроны изготовить проще, чем ракетоносители межконтинентального класса. И этим могут занять те страны, кому ракетная программа не по карману. А может и не только страны...
3) как отследить место пуска такого дрона? Да практически никак, если только сразу не отследили с другой подлодки.
С помощью МБР шантажировать очень сложно, т.к. если заранее предупредить шантажируемого, то он отследит и перехватит ракету (для этого всё есть). А если ты выставил условия некоему правительству, а потом такая "хрень" всплыла в интересном месте, помогая принять правильное решение, где нибудь недалеко от "бабы с дубинкой и весами", то как вести диалог с шантажистом?
А если завтра товарищ Ким такую штуку покажет, это же просто писец будет.
В общем, сильно негуманное оружие получается.
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