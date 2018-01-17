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Песков рассказал о здоровье президента

18.01.2018 РИА Новости 275 0
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал доклад о состоянии президента США Дональда Трампа.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, не планирует ли Кремль обнародовать данные о состоянии здоровья главы государства. На это Песков ответил, что в российском законодательстве такие форматы не предусмотрены.

"Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены", - сказал он.

"В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", - заключил Песков.
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд

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