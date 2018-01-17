Песков рассказал о здоровье президента
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал доклад о состоянии президента США Дональда Трампа.
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, не планирует ли Кремль обнародовать данные о состоянии здоровья главы государства. На это Песков ответил, что в российском законодательстве такие форматы не предусмотрены.
"Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены", - сказал он.
"В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", - заключил Песков.
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17.01.2018
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