Пусковые установки "Тополь" вышли на позиции боевого патрулирования в Тверской области
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Ракетный комплекс "Тополь".
Источник: © Богдан Руденко/Минобороны России
В Минобороны сообщили, что особое внимание во время практических действий "уделено вопросам отражения нападений диверсионно-разведывательных групп на дальних подступах к полевым позициям"
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Автономные пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь" вышли на полевые позиции в Бологовском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Тверская область), сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Особое внимание во время практических действий уделено вопросам отражения нападений диверсионно-разведывательных групп на дальних подступах к полевым позициям и проведению условных пусков в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время", - сказали в военном ведомстве.
В зимнем периоде обучения в РВСН запланировано проведение более 100 мероприятий боевой подготовки, в числе которых - тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями, уточнили в Минобороны РФ.
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17.01.2018
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