ОСК приняла решение о вхождении "Красных баррикад" в корпорацию - Рахманов
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Самоподъемная буровая установка "Каспийский бурильщик", построенная на судозаводе "Красные баррикады".
Источник: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Астрахань. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) приняла окончательное решение о вхождении ОАО "Судостроительный завод "Красные баррикады" (Астраханская область) в свою структуру, сообщил президент корпорации Алексей Рахманов журналистам в среду в Астрахани.
"Компания приняла решение. Мы знаем, как мы будем заходить на "Красные баррикады", мы знаем, что там будет делаться в самое ближайшее время. Я всю конкретику рассказывать не буду, потому что еще не высохли чернила на документе, который мы подписали. Завтра пройдет еще одно совещание в ОСК, после чего мы раскроем конкретику", - сказал А.Рахманов.
Как сообщалось, 26 октября 2017 года министр промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Радик Харисов в ходе заседании группы по сотрудничеству в области промышленности постоянной российско-иранской комиссии заявил, что ОСК приняла решении о вхождении "Красных баррикад" в корпорацию.
Позднее А.Рахманов отмечал, что окончательного решения пока нет. "Сейчас проводится анализ ситуации, по итогам которого мы примем окончательное решение", - сказал он в интервью "Ведомостям".
Между тем арбитражный суд Астраханской области на заседании 6 декабря 2017 года признал судоверфь банкротом и ввел на предприятии конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Судостроительная верфь "Красные баррикады" специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих установок.
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17.01.2018
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