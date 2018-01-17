Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Рогозин объяснил, почему двигатель ПД-35 важен для российской авиации

18.01.2018 РИА Новости 402 0
0
Понравилась новость?
 0
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отметил важность создания двигателя ПД-35, который станет базовым для перспективного авиационного комплекса.

Из материалов на портале госзакупок следует, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) заключила с "ОДК-Авиадвигатель" договор стоимостью 64,3 миллиарда рублей на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективному авиационному двигателю ПД-35. Целью работ, в частности, является разработка эскизного и технического проектов двигателя-демонстратора технологий ПД-35. Указывается, что работы начались 25 декабря прошлого года. Завершение намечено на 5 декабря 2023 года.

Работы будут финансироваться из федерального бюджета. Согласно материалам, на текущий год запланированы средства в размере 1,8 миллиарда рублей, на 2019 год - 4,5 миллиарда, на 2020 - 8 миллиардов, на 2021 год - 15,5 миллиарда, на 2022 - 16,6 миллиарда и на 2023 - 17,9 миллиарда рублей.

"Создание авиационного двигателя тягой более 30 тонн - крайне важная для развития нашей авиации задача. В советское время она так и не была решена. Сейчас мы к ней подошли, опираясь на опыт создания базового генератора для двигателя ПД-14 для лайнера МС-21. Двигатель ПД-35 нужен не только для российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Он позволит уйти от четырехмоторной схемы на ИЛ-476, ИЛ-478, ИЛ-96-400, а также станет базовым двигателем для перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации. Короче, он нам крайне нужен", - заявил Рогозин на своей странице в Facebook, комментируя сделку.

Вице-премьер РФ также высказал особую признательность президенту РФ Владимиру Путину по данному вопросу. "В этой связи - особые слова благодарности президенту страны за то, что поддержал нас и принял решение о выделении дополнительных средств на разработку сверхмощного авиационного двигателя!" - написал Рогозин.

В середине ноября прошлого года официальный представитель ОДК сообщил РИА Новости, что корпорация планирует завершить разработку двигателя ПД-35 в 2025 году. Двигатель предполагается использовать для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Такой самолет намерены совместно разрабатывать Россия и Китай.
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-96
ПД-14
ПД-35
Компании
ОДК УК
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
МС-21

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.01 08:46
  • 7
Процессоры «Байкал» начинают продаваться в рознице. Цена снижается в четыре раза
  • 18.01 08:43
  • 2
Почему новая ракета "Циркон" вызвала нешуточный ажиотаж на Западе
  • 18.01 08:32
  • 1
В Кремле не считают своей тему регулирования частных военных компаний
  • 18.01 08:29
  • 2
2017 год оказался самым результативным для производства самолета SSJ100
  • 18.01 08:16
  • 3
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 18.01 08:11
  • 161
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 18.01 07:29
  • 1
Новые санкции США создадут сложности для российской оборонки - Мантуров
  • 18.01 07:29
  • 3
В США назвали старьем секретное оружие России
  • 18.01 07:16
  • 1
"Звездочка" намерена оспорить иск Минобороны РФ на сумму более 3,7 млрд рублей
  • 18.01 07:11
  • 6038
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.01 07:09
  • 3
В Иванове начнут выпуск "дышащих" парашютов
  • 18.01 07:04
  • 47
С опозданием на 10 лет
  • 18.01 05:39
  • 170
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 18.01 03:10
  • 2
Ядерные силы и ракеты: новый план Путина
  • 18.01 02:43
  • 7
Стали известны возможные сроки размещения ракет "Циркон" на крейсерах
другие обсуждаемые темы