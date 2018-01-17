Рогозин объяснил, почему двигатель ПД-35 важен для российской авиации
|
|
Дмитрий Рогозин.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отметил важность создания двигателя ПД-35, который станет базовым для перспективного авиационного комплекса.
Из материалов на портале госзакупок следует, что Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) заключила с "ОДК-Авиадвигатель" договор стоимостью 64,3 миллиарда рублей на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективному авиационному двигателю ПД-35. Целью работ, в частности, является разработка эскизного и технического проектов двигателя-демонстратора технологий ПД-35. Указывается, что работы начались 25 декабря прошлого года. Завершение намечено на 5 декабря 2023 года.
Работы будут финансироваться из федерального бюджета. Согласно материалам, на текущий год запланированы средства в размере 1,8 миллиарда рублей, на 2019 год - 4,5 миллиарда, на 2020 - 8 миллиардов, на 2021 год - 15,5 миллиарда, на 2022 - 16,6 миллиарда и на 2023 - 17,9 миллиарда рублей.
"Создание авиационного двигателя тягой более 30 тонн - крайне важная для развития нашей авиации задача. В советское время она так и не была решена. Сейчас мы к ней подошли, опираясь на опыт создания базового генератора для двигателя ПД-14 для лайнера МС-21. Двигатель ПД-35 нужен не только для российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолёта. Он позволит уйти от четырехмоторной схемы на ИЛ-476, ИЛ-478, ИЛ-96-400, а также станет базовым двигателем для перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации. Короче, он нам крайне нужен", - заявил Рогозин на своей странице в Facebook, комментируя сделку.
Вице-премьер РФ также высказал особую признательность президенту РФ Владимиру Путину по данному вопросу. "В этой связи - особые слова благодарности президенту страны за то, что поддержал нас и принял решение о выделении дополнительных средств на разработку сверхмощного авиационного двигателя!" - написал Рогозин.
В середине ноября прошлого года официальный представитель ОДК сообщил РИА Новости, что корпорация планирует завершить разработку двигателя ПД-35 в 2025 году. Двигатель предполагается использовать для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Такой самолет намерены совместно разрабатывать Россия и Китай.
|
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.01.2018 Создаваемый двигатель тягой более 30 тонн станет базовым для перспективного авиакомплекса военно-транспортной авиации - Рогозин
16.03.2016 «Порой они возвращаются» - Ил-96-400М
17.01.2017 О программах самолета-заправщика Ил-96-400ТЗ и перспективных транспортных самолетов СВТС и ПТС
05.08.2016 Юрий Слюсарь о проектах ОАК
06.12.2017 Тяга на большие деньги
14.11.2017 В ожидании "гражданки"
15.07.2016 Китай надеется на российскую помощь в создании авиадвигателей
21.12.2015 Летные испытания ПД-14 идут без замечаний