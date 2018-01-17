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Нерадостный юбилей: два года назад авиаконцерн "Антонов" прекратил существование

18.01.2018 Политэксперт 239 0
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Ан-132D
Самолет-демонстратор Ан-132D (регистрационный номер UR-EXK, серийный номер 001) разработки украинского ГП "Антонов" в первом полете. Киев, 31.03.2017.
Источник: УНИАН

В январе 2016 года авиаконцерн "Антонов" официально прекратил свое существование. Как случилось, что предприятие, пережившее кризис 1990-х, перестало работать после майдана, расскажет инфографика "Политэксперта".

Авиаконцерн "Антонов" прекратил свое существование 26 января 2016 года. Украинское правительство приняло решение о его ликвидации в связи с отсутствием участников. Десять лет концерн объединял серийный завод "Антонов", Харьковское авиапроизводственное предприятие и 420-й завод гражданской авиации. Но все они ранее были переданы в ведение "Укроборонпрома".


Ликвидация авиаконцерна "Антонов".
Источник: Политэксперт

Просуществовавший десять лет концерн "гремел" на весь мир. На счету конструкторов предприятия более 100 разработанных моделей транспортных, пассажирских и специализированных самолетов. В их числе знаменитые Ан-22 "Антей", крупнейший в мире серийный самолет Ан-124 "Руслан" и грузовой Ан-225 "Мрия".

Теперь приходится говорить о том, что авиапромышленности на Украине нет. И ее основа - конструкторское бюро "Антонов" и одноименное производственное предприятие за это время не произвели ни одного самолета. Во многом это произошло из-за того, что после госпереворота от должности директора освободили Дмитрия Киву, который работал на заводе с 1964 года, и благодаря которому предприятие оставалось на плаву с 2008 года, когда он его возглавил.

Новые руководители страны посчитали антиукраинской позицию Кивы - он настаивал, что только в кооперации с Россией предприятие может иметь перспективы. В 2014 году руководство Украины уволило Киву и выработало курс на прекращение любых отношений с Россией, в том числе и экономических. Можно говорить о том, что именно это и погубило "Антонова", который даже в тяжелые времена кризисов 1990-х годов и 2008-го оставался мощным мировым представителем авиапромышленности.

Сегодня завод "Антонова" еще работает, однако теперь там занимаются только ремонтом авиатехники.

Ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что украинские олигархи ликвидировали концерн "Антонов" ради собственной выгоды.


Мария Красикова
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Политэксперт
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-22
Ан-225 "Мрия"
Компании
Антонов ГП
Укроборонпром

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