Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Нидерландах назвали инцидент с российскими Ту-160 "попыткой устрашения"

18.01.2018 РИА Новости 257 0
0
Понравилась новость?
 0
Стратегические ракетоносцы Ту-160М
Стратегические ракетоносцы Ту-160М являются неотъемлемой составляющей российской ядерной триады.
Источник: Фото с официального сайта Министерства обороны РФ

Министр обороны Нидерландов Анк Бэйлевелд заявила, что российские самолеты Ту-160, которые во время планового полета над Северным морем в понедельник сопровождались бельгийскими F-16, пытались "напугать или спровоцировать, или проверить" западные страны, сообщает газета Telegraaf.

"Я полагаю, что это форма устрашения или провокации", - сказала Бэйлевелд. По ее словам, действия самолетов могут быть также попыткой российских ВВС "время от времени взглянуть" на ответную реакцию. При этом оборонное ведомство королевства не обеспокоено, поскольку "хорошо осведомлено об инциденте" и их "система хорошо сработала".

Ранее бельгийские СМИ сообщили, что два бельгийских истребителя F-16 были подняты в воздух в понедельник утром для сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, направлявшихся в сторону Великобритании. Согласно информации бельгийского министерства обороны, перехват произошел в нидерландской зоне ответственности воздушного пространства НАТО. Согласно их заявлению, бельгийские самолеты "сопровождали российские до того момента, как миссию взяли на себя самолеты (британских) королевских ВВС".

Минобороны РФ заявило, что два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, подчеркнув, что полеты осуществляются без нарушения границ других государств. В ведомстве добавили, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Бельгии.
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Великобритания
Нидерланды
Норвегия
Россия
Продукция
EF-2000
F-16
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.01 08:46
  • 7
Процессоры «Байкал» начинают продаваться в рознице. Цена снижается в четыре раза
  • 18.01 08:43
  • 2
Почему новая ракета "Циркон" вызвала нешуточный ажиотаж на Западе
  • 18.01 08:32
  • 1
В Кремле не считают своей тему регулирования частных военных компаний
  • 18.01 08:29
  • 2
2017 год оказался самым результативным для производства самолета SSJ100
  • 18.01 08:16
  • 3
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 18.01 08:11
  • 161
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 18.01 07:29
  • 1
Новые санкции США создадут сложности для российской оборонки - Мантуров
  • 18.01 07:29
  • 3
В США назвали старьем секретное оружие России
  • 18.01 07:16
  • 1
"Звездочка" намерена оспорить иск Минобороны РФ на сумму более 3,7 млрд рублей
  • 18.01 07:11
  • 6038
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.01 07:09
  • 3
В Иванове начнут выпуск "дышащих" парашютов
  • 18.01 07:04
  • 47
С опозданием на 10 лет
  • 18.01 05:39
  • 170
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 18.01 03:10
  • 2
Ядерные силы и ракеты: новый план Путина
  • 18.01 02:43
  • 7
Стали известны возможные сроки размещения ракет "Циркон" на крейсерах
другие обсуждаемые темы