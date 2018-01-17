В Харькове восстановили авиационное предприятие



Харьковское государственное авиационное производственное предприятие . Харьковское государственное авиационное производственное предприятие .

На Украине восстановили авиационный завод в Харькове, сообщает 16 января пресс-служба госпредприяти (ГП) "Укроборонпром".

Согласно сообщению, с 2013 года Харьковское государственное авиационное предприятие "Укроборонпрома" не выпустило ни одного самолета и практически не функционировало. В 2017 году завод было решено восстановить: работникам стали выплачивать зарплаты, в здание подали отопление, электроэнергию, воду.

Также были погашены долги на сумму 300 тыс. гривен ($10,5 тыс.). В результате в 2017 году предприятие смогло осуществить техническое обслуживание семи самолетов "Антонова" из Египта, Казахстана, Туркменистана и Украины. Помимо этого, в 2017 году предприятие смогло принеси "Укроборонпрому" 57 млн гривен ($2 млн) выручки.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что глава "Укроборонпрома" Роман Романов должен быть уволен за то, что не выплатил вовремя зарплату рабочим "Николаевского судостроительного завода".

В свою очередь Романов заявил, что заявление на увольнение не подписывал и увольняться не собирается.