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В США рассказали о главной угрозе 100-мегатонной подлодки-торпеды РФ

18.01.2018 Российская газета 632 0
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АО "Завод"Дагдизель"
Торпеды производства АО "Завод"Дагдизель".
Источник: Сергей Мамонтов/РИА Новости

В США развернулась дискуссия о том, насколько опасной может быть российская беспилотная атомная подводная лодка с зарядом в 100 мегатонн, информация о которой попала в американские СМИ.

Как пишет The National Interest, согласно новому обзору американской ядерной политики, межконтинентальная автономная ядерная субмарина "Статус-6" является реальным оружием России и может представлять угрозу для США. Правда, мнения аналитиков относительно того, каков уровень этой угрозы, разделились.

Некоторые военные эксперты пытаются успокоить читателей тем, что беспилотная подлодка-торпеда не будет достаточно эффективным оружием. Между тем другие специалисты признают, что субмарина, действительно, достаточно велика, чтобы нести мегатонные заряды, и весьма опасна.

При этом главная проблема для Вашингтона заключается в том, что "Статус-6" сможет обойти американские системы противоракетной обороны. Даже если подводный беспилотник с мощным ядерным зарядом на борту удастся обнаружить по шуму двигателей, субмарина-торпеда все равно продолжит двигаться до тех пор, пока ее не остановят физически.

The National Interest отмечает, что такое оружие может быть использовало против прибрежных объектов, морских кораблей и целых районов. Между тем, "Статус-6" способен вызвать мощное цунами и создать обширные зоны радиоактивного загрязнения.


Руслан Мельников
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Россия
США
Проекты
БПЛА
Статус-6
Ядерный щит
ЯО

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