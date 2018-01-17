Круче "Джавелинов"



ПТРК «Корсар» киевского КБ «Луч».

Источник: Defense Blog ПТРК «Корсар» киевского КБ «Луч».Источник: Defense Blog

Несколько месяцев назад в Киеве на уже традиционной выставке "Оружие и безопасность" министр обороны Степан Полторак рассказал публике, что до конца 2017 года в его ведомстве собираются увеличить заказы на противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корсар" и "Стугна", а также закупить БТР-4 современной модификации.

С тех пор прошло уже несколько месяцев, Верховная рада проголосовала за госбюджет-2018, в котором серьезную прибавку получили почти все оборонные и силовые ведомства, что позволяло рассчитывать на выполнение обещания.

А в середине января журналист Юрий Бутусов поделился с читателями любопытным инсайдом. Оказывается, в Генштабе уже внесли в список потребностей украинской армии 800 современных ПТРК типа "Стугна" и "Корсар", а вдобавок еще и несколько тысяч управляемых ракет для них. Кроме того, по словам журналиста в потребности внесли еще и 500 беспилотных летательных аппаратов.

"Внесение в потребности ВСУ большой партии современных ПТРК и БПЛА означает, что сняты все преграды и в ближайшее время это оружие будет включено в гособоронзаказ, и на протяжении двух-трех лет будет поставлено в войска. Заказ по ПТРК станет рекордным для одного из ведущих отечественных предприятий КБ "Луч"", - объяснил читателям Бутусов.

Казалось бы, отличная новость, но похоже на то, что в Генштабе были не готовы ею делиться. Когда "Обозреватель" связался с руководителем управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богданом Сеником, чтобы получить официальный комментарий, то радости у него в голосе слышно не было.

"Мы дали соответствующие запросы на наши структуры. У меня нет сведений, откуда взял эту информацию господин Бутусов. Потому что некоторая часть этой информации находится под определенным грифом. Это то, что мне пока сообщили устно. Как только мы получим подтверждение, то тогда и дадим разъяснения. Подтвердить или опровергнуть эту информацию я пока не могу", - сказал Сеник. Судя по сухой реакции военных, с радостными возгласами лучше подождать до официального подтверждения, если оно вообще будет.

Однако именно ПТРК сейчас - самый острый дефицит для украинской армии в зоне АТО. По признанию военных, на втором месте в списке "надо и поскорее" идут БПЛА, которые жутко быстро выходят из строя даже в мирной жизни, а на войне тем более.

Получит ли украинская армия новые ПТРК и БПЛА? Учитывая радующие глаз цифры в госбюджете-2018, это вполне возможно. В таком случае украинская "оборонка" получит мощный импульс для дальнейшего развития, а бойцы АТО наконец-то смогут отказаться от давно устаревших советских ПТРК (которых все равно не хватало) в пользу современных разработок украинского ВПК. В связи с этим "Обозреватель" предлагает поближе познакомиться с творениями отечественнной "оборонки".

ПТРК "Стугна-П" разработки ГП Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч», поступивший на вооружение 25-й отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины. Источник: Пресс-центр Генерального штаба вооруженных сил Украины

"Стугна" и "Корсар"

За годы войны название знаменитого американского ПТРК "Джавелин" (Javelin) уже успело стать нарицательным. В большинстве случаев, когда заходит речь о поставках летального оружия США на Донбасс, то вспоминают именно его. Таким образом Javelin превратился в волшебную палочку, которая должна помочь нам моментально освободить оккупированные врагом территории.

Хотя и оно имеет определенные недостатки, а Украина тоже производит выскоточное оружие, которое неплохо продается в мире. Взять тот же комплекс "Стугна-П", который разработало государственное конструкторское бюро "Луч".

Сравнивать "Стугну" и Javelin будет все же неверно. И дело не только в крутости американской установки, а в некоторых принципиальных различиях. Во-первых, украинская разработка бьет на почти в два раза большее расстояние - 5 километров против 2,5. Во-вторых, "Стугна" гораздо тяжелее. С ней не получится побегать закинув на плечо. При этом для стрельбы из нее понадобится дополнительное оборудование, что делает этот ПТРК не подходящим для стрельбы "с плеча".

Многие эксперты сходятся во мнении, что на роль украинского аналога Javelin лучше всего подходит другая разработка КБ "Луч" - "Корсар". Максимальная дальность стрельбы - 2 тысячи 500 метров. А вес - чуть больше 9 килограмм, что делает это оружие вполне подходящим для пехоты.

Слишком дорого

Не следует забывать и о разнице в цене. Экспортный ценник одного Javelin - 250 тыcяч долларов, а пуск одной ракеты будет обходиться в 100 тысяч. По подсчетам некоторых экспертов, для успешного противостояния России украинской армии требуется 2 - 2,5 тысячи Javelin. Вот и получается, что только вооружение армии нужным числом американских ПТРК потянет примерно на 300 миллионов долларов. А в случае их использования эта сумма вырастет еще в несколько раз и будет увеличиваться постоянно.

Потянет ли Украина такие расходы? Пока что точно нет. Да и разумно ли тратить такие деньжищи чужому ВПК, если можно вложить их в собственный? Логика подсказывает, что нет. К тому же ракета для украинских "Стугны-П" и "Корсара" - примерно в пять раз дешевле, что делает выбор в пользу своих разработок еще более оправданным.

Преимущества над украинскими аналогами

Однако разработанный еще в 1996 году Javelin не просто так до сих пор считается одним из самых мощных оружий в мире. У американского оружия есть ряд преимуществ, о которых нам пока можно только мечтать. Это и инфракрасная головка самонаведения, которая делает Javelin максимально простым в использовании. В случае стрельбы из украинских аналогов, оператор вынужден "вести" ракету до того момента, как она поразит цель. Это требует определенного опыта, которого не хватает многим стрелкам из ПТУР в украинской армии.

Кроме того, ракета из Javelin поражает цель в любую погоду и бьет по самым уязвимым точкам танка, что позволяет уничтожать почти все современные модели. Так что цена американской разработки вполне оправданна. Одна беда - Украине это пока не по карману, поэтому надеемся на развитие собственного ВПК.

Обозреватель, Украина

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