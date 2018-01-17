Начинается окончательная сборка головной НАПЛ класса "Риачуэло" для ВМС Бразилии



Три состыкованные корпусные секции первой строящейся по проекту Scorpene для ВМС Бразилии большой неатомной подводной лодки SBR-1 (S 40 Riachuelo) во время транспортировки из главного строительного комплекса UFEM бразильской верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в цех-эллинг окончательной сборки. Сепетиба, 14.01.2018.

Источник: ВМС Бразилии Три состыкованные корпусные секции первой строящейся по проекту Scorpene для ВМС Бразилии большой неатомной подводной лодки SBR-1 (S 40 Riachuelo) во время транспортировки из главного строительного комплекса UFEM бразильской верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в цех-эллинг окончательной сборки. Сепетиба, 14.01.2018.Источник: ВМС Бразилии

ЦАМТО, 17 января. Компания Itaguai Construcoes Navais (ICN), являющаяся совместным предприятием бразильской Odebrecht и французской Naval Goup, в период с 13 по 14 января осуществила доставку трех секций НАПЛ S40 "Риачуэло" на предприятие Madeira Island shipyard.

S40 "Риачуэло" – головная неатомная подводная лодка, строящаяся в рамках программы модернизации подводного флота Бразилии PROSUB (PROgrama de Desenvolvimento de SUBmarinos), которая предусматривает поставку ВМС еще трех НАПЛ, а также первой атомной субмарины.

На преодоление 5-километрового расстояния с предприятия по производству металлических конструкций UFEM (Unidade de Fabricacao de Estruturas Metalicas) в цех окончательной сборки ICN потребовалось 11 часов. На планирование операции ушло около месяца, в том числе на демонтаж отдельных участков электросети. Самый сложный этап операции пришелся на 14 января, когда на автодороге BR-493 было перекрыто движение для пропуска 320-колесной платформы, на которой транспортировалась 619-тонная конструкция из трех состыкованных секций общей длиной 39,86 м и высотой 12,30 м.

Оставшиеся две секции НАПЛ "Риачуэло" массой 487 т и длиной 30 м в ближайшее время будут доставлены на предприятие Madeira Island shipyard, где подводная лодка пройдет окончательную сборку. Согласно планам, спуск подлодки на воду состоится в декабре 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство подлодок класса "Риачуэло" осуществляется в рамках начавшейся в 2008 году программы PROSUB, стоимость которой оценивается в 30 млрд. риалов (9,5 млрд. долл.).

В конце 2008 года с французской DCNS (ныне Naval Goup) был заключен контракт на проектирование и постройку четырех субмарин с неядерной силовой установкой S-Br (Submarino BRasileiro) в рамках соглашения о передаче технологий, а также оказание технической помощи в проектировании и постройке неядерных частей первой атомной подводной лодки SN-Br (Submarino Nuclear BRasileiro). Кроме того, соглашение предусматривало строительство новой верфи Itaguai Construcoes Navais (ICN) и предприятия по производству металлических конструкций UFEM, военно-морской базы для поддержки атомной подводной лодки, поставку 30 тяжелых торпед F21 и 50 ложных целей "Канто-S" (Canto-S). НАПЛ будут построены на базе проекта подлодки "Скорпен" компании DCNS, адаптированного к требованиям ВМС Бразилии. Предполагается, что бразильская версия будет отличаться увеличенной длиной, массой и автономностью. Контракт вступил в силу в октябре 2009 года.

Длина НАПЛ S-BR составит 71,62 м, водоизмещение – 1870 т. Она будет на 5,22 м длиннее по сравнению с базовой версией "Скорпен". Длина АПЛ SN-BR составит около 100 м, водоизмещение – 6000 т.

Работы по созданию необходимой инфраструктуры должны быть полностью завершены к 2022 году.

Совместное предприятие ICN должно обеспечить поставку ВМС Бразилии четырех НАПЛ ("Риачуэло" (S 40), "Хумаита" (S 41), "Тонелеро" (S 42) и "Ангостура" (S 43)), а также одной атомной подводной лодки "Альмиранте Альваро Альберто" (SN 10). Первоначально предполагалось, что НАПЛ будут приняты на вооружение в 2018, 2019, 2020 и 2022 гг., а АПЛ – в 2025 году. Однако из-за внесения изменений в проект и проблем с финансированием программа отстает от графика. Как теперь планируется, НАПЛ будут спущены на воду в июле 2018 года, сентябре 2020 года, декабре 2021 года и декабре 2022 года, соответственно. Первая подлодка может быть принята на вооружение к 2020 году.