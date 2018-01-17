ВВС Франции приняли первый самолет C-130J-30 "Супер Геркулес"



Самолет C-130J в конфигурации специального назначения.

Источник: BAE Systems Самолет C-130J в конфигурации специального назначения.Источник: BAE Systems

ЦАМТО, 17 января. Компания Lockheed Martin 15 января объявила о состоявшейся на авиабазе "Орлеан-Бриси" в присутствии министра Вооруженных сил Франции Флоранс Парли официальной церемонии приемки первого поставленного самолета ВТА C-130J-30 "Супер Геркулес".

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2015 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Франции в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух самолетов C-130J-30 и двух KC-130J, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость продажи оценивается в 650 млн. долл. C-130J-30 будут применяться для перевозки войск и грузов, десантирования и снабжения французских войск. KC-130J обеспечат возможность дозаправки топливом в воздухе самолетов истребительной авиации Франции, легких транспортных самолетов и вертолетов Н-225М. Покупка американских самолетов связана с отставанием от графика программы A-400M.

C-130J-30 расширят возможности тактической транспортной авиации ВВС Франции, которая в настоящее время в основном состоит из C-160R "Трансалл" и C-130H "Геркулес" (14 ед.). После списания в 2023 году последних C-160, парк C-130 займет промежуточное положение между A-400M и C-235 (CN-235-100M и CN-235-300M).

Франция стала 17-й страной мира, которая приобрела самолеты версии C-130J. Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции (DGA) объявила о подписании с ВВС США контракта на поставку четырех самолетов семейства C-130J "Геркулес" 29 января 2016 года. Контракт также включает поставку сопутствующих систем обслуживания самолетов и обучение личного состава.

Первый самолет прибыл во Францию в декабре 2017 года. Согласно планам, второй C-130J-30 будет поставлен ВВС Франции в 2018 году, а два самолета-заправщика KC-130J планируется получить в 2019 году.

В сентябре 2017 года ВВС Франции сформировали на авиабазе "Орлеан-Бриси" 62-е транспортное авиакрыло, в состав которого вошли транспортная эскадрилья ET2/61 "Франш-Конте", транспортная эскадрилья ET 03.061 "Пуату" и эскадрилья технического обеспечения. В рамках подписанного 18 октября 2017 года начальниками штабов ВС Германии и Франции соглашения, в 2021 году полученные Францией из США четыре самолета будут перемещены на 105-ю авиабазу "Эвре", где будут применяться совместно с шестью самолетами C-130J, которые намерены закупить ВВС Германии.

Франция впервые закупила самолеты C-130H в 1987 году. Новые C-130J будут эксплуатироваться совместно с состоящими на вооружении "Геркулес". Помимо поставки C/KC-130J, ВВС Франции намерены модернизировать пять С-130H и девять C-130H-30, установив авионику Flight2 компаний Rockwell Collins, Sabena Technics и Lockheed Martin.