ВМС Никарагуа получат корабли "Стэн Патрол 4207"



Сторожевой катер FNH-1402 Morazan - один из двух катеров проекта Stan Patrol 4207 ВМС Гондураса.

Источник: ВМС Гондураса Сторожевой катер FNH-1402 Morazan - один из двух катеров проекта Stan Patrol 4207 ВМС Гондураса.Источник: ВМС Гондураса

ЦАМТО, 17 января. Правительство Никарагуа подтвердило намерение приобрести для ВМС страны два патрульных корабля класса "Стэн Патрол 4207" голландской компании Damen Shipyards Group, стоимость которых оценивается в сумму около 10 млн. долл.

По информации Infodefensa.com, на закупку катеров будет направленная часть предоставленного Banco Interamericano de Desarrollo (BID) кредита. Целью получения данных средств является финансирование проектов создания дорожной инфраструктуры, работ по электрификации, модернизации сельского хозяйства, повышения уровня образования и обеспечения национальной безопасности.

Как сообщал ЦАМТО, национальная ассамблея Никарагуа одобрила предложенное президентом страны заключение кредитного соглашения в объеме 9,846 млн. долл. на приобретение двух патрульных кораблей класса "Стэн Патрол 4207" 14 декабря 2017 года.

При принятии решения было заявлено, что в процессе модернизации необходимо оснастить ВМС страны кораблями, которые обеспечат более эффективную защиту национальных территориальных вод. По оценке ряда депутатов, в перспективе для ВМС Никарагуа необходимо закупить дополнительные корабли для защиты территориальных вод и морских ресурсов.

По мнению экспертов, выделенная сумма недостаточна для поставки полностью укомплектованных кораблей водоизмещение около 240 т, поэтому можно предположить, что эти средства выделяются только на постройку корпусов без оборудования и вооружения.

Расходы Никарагуа на оборону являются самыми низкими в регионе. Так, оборонный бюджет страны в 2018 году составит около 83,8 млн. долл., незначительно увеличившись (на 2,5%) по сравнению с расходами 2017 года (81,8 млн. долл.). Тем не мене, ранее для ВС Никарагуа было приобретено в России 50 модернизированных танков Т-72Б1.

Длина корабля класса "Стэн Патрол 4207" в базовой версии составляет 42,8 м, ширина – 7,11 м, водоизмещение – 239 т. Корабль оснащен двумя двигателями Caterpillar 3516C HD или MTU 16V4000 и развивает максимальную скорость до 25-30 узлов, дальность плавания – 1750 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 14 суток, экипаж – 12 человек. На борту может быть размещен скоростной катер RHIB для проведения досмотровых операций.