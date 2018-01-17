Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Переносной радиолокационный комплекс разведки "Аистенок" поступил в 90-ю танковую дивизию ЦВО

18.01.2018 ЦАМТО 403 0
0
Понравилась новость?
 +2
rls-aistenok-3
Российская переносная радиолокационная станция (РЛС) "Аистенок" Источник: http://technic-memorial.narod.ru/.

ЦАМТО, 17 января. Переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок" поступил по гособоронзаказу на вооружение 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной на Урале.

Новая техника способна в автоматическом режиме отслеживать полет снарядов и определять точку падения боеприпаса. Обеспечивает контроль результатов своей стрельбы для корректировки огня и определение местоположения огневых позиций противника на дистанции до 15 км.

Применение "Аистенка" позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом самим оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника.

В декабре прошлого года на вооружение артиллерийских подразделений дивизии поступила самоходная радиолокационная станция СНАР-10М1. Станция предназначена для разведки движущихся наземных, воздушных и надводных целей, способна засечь технику, живую силу противника, разрывы снарядов на дальности от 200 м до 40 км, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Аистенок
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.01 08:46
  • 7
Процессоры «Байкал» начинают продаваться в рознице. Цена снижается в четыре раза
  • 18.01 08:43
  • 2
Почему новая ракета "Циркон" вызвала нешуточный ажиотаж на Западе
  • 18.01 08:32
  • 1
В Кремле не считают своей тему регулирования частных военных компаний
  • 18.01 08:29
  • 2
2017 год оказался самым результативным для производства самолета SSJ100
  • 18.01 08:16
  • 3
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 18.01 08:11
  • 161
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 18.01 07:29
  • 1
Новые санкции США создадут сложности для российской оборонки - Мантуров
  • 18.01 07:29
  • 3
В США назвали старьем секретное оружие России
  • 18.01 07:16
  • 1
"Звездочка" намерена оспорить иск Минобороны РФ на сумму более 3,7 млрд рублей
  • 18.01 07:11
  • 6038
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.01 07:09
  • 3
В Иванове начнут выпуск "дышащих" парашютов
  • 18.01 07:04
  • 47
С опозданием на 10 лет
  • 18.01 05:39
  • 170
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 18.01 03:10
  • 2
Ядерные силы и ракеты: новый план Путина
  • 18.01 02:43
  • 7
Стали известны возможные сроки размещения ракет "Циркон" на крейсерах
другие обсуждаемые темы