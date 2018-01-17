Переносной радиолокационный комплекс разведки "Аистенок" поступил в 90-ю танковую дивизию ЦВО



Российская переносная радиолокационная станция (РЛС) "Аистенок" Источник: http://technic-memorial.narod.ru/. Российская переносная радиолокационная станция (РЛС) "Аистенок" Источник: http://technic-memorial.narod.ru/.

ЦАМТО, 17 января. Переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок" поступил по гособоронзаказу на вооружение 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной на Урале.

Новая техника способна в автоматическом режиме отслеживать полет снарядов и определять точку падения боеприпаса. Обеспечивает контроль результатов своей стрельбы для корректировки огня и определение местоположения огневых позиций противника на дистанции до 15 км.

Применение "Аистенка" позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом самим оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника.

В декабре прошлого года на вооружение артиллерийских подразделений дивизии поступила самоходная радиолокационная станция СНАР-10М1. Станция предназначена для разведки движущихся наземных, воздушных и надводных целей, способна засечь технику, живую силу противника, разрывы снарядов на дальности от 200 м до 40 км, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.