Переносной радиолокационный комплекс разведки "Аистенок" поступил в 90-ю танковую дивизию ЦВО
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Российская переносная радиолокационная станция (РЛС) "Аистенок" Источник: http://technic-memorial.narod.ru/.
ЦАМТО, 17 января. Переносной радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Аистенок" поступил по гособоронзаказу на вооружение 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, дислоцированной на Урале.
Новая техника способна в автоматическом режиме отслеживать полет снарядов и определять точку падения боеприпаса. Обеспечивает контроль результатов своей стрельбы для корректировки огня и определение местоположения огневых позиций противника на дистанции до 15 км.
Применение "Аистенка" позволит существенно повысить точность ракетно-артиллерийских ударов и снизить расход боеприпасов, при этом самим оставаться неуязвимыми для контрбатарейной стрельбы противника.
В декабре прошлого года на вооружение артиллерийских подразделений дивизии поступила самоходная радиолокационная станция СНАР-10М1. Станция предназначена для разведки движущихся наземных, воздушных и надводных целей, способна засечь технику, живую силу противника, разрывы снарядов на дальности от 200 м до 40 км, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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17.01.2018
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