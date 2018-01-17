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Астробиологи считают, что почва Марса подходит для выращивания хмеля

18.01.2018 ТАСС 185 0
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Хмель
Хмель.
Источник: © AP Photo/Robert F. Bukaty

Ученые пока не знают, насколько их открытие будет полезно с практической точки зрения

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Хмель, используемый в пивоваренной промышленности, мог бы хорошо расти на марсианской почве. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вилланова в штате Пенсильвания.

Как сообщила во вторник газета New York Times, 25 студентов, изучающих астробиологию, под руководством профессора Эдварда Гинэна изготовили в лаборатории аналог марсианской почвы. Они использовали данные о ее составе, полученные с находящихся на планете марсоходов.

Использовав около 30 килограммов смеси, имитирующей марсианскую почву, они проверили, как на ней могут расти соевые бобы, картофель, кормовая капуста и некоторые другие сельскохозяйственные культуры. Для того, чтобы почва в большей степени напоминала земную, они предварительно запустили туда дождевых червей. В итоге выяснилось, что одним из наиболее подходящих растений для марсианской почвы является хмель.

"Не знаю, насколько это будет полезно с практической точки зрения, но хмель растет очень хорошо", - отметил профессор Гингэн, подводя итоги экспериментов.
17.01.2018
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принадлежат ТАСС
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