

Флаги США и Казахстана. Источник: Военное обозрение. Флаги США и Казахстана. Источник: Военное обозрение.

Отмечается, что Астана и Вашингтон "изучат возможность сотрудничества в применении космических технологий для оценки угроз окружающей среде и природе в рамках Международной хартии"

АСТАНА, 17 января. /ТАСС/. США предложили Казахстану поучаствовать в международном форуме по исследованию космоса в марте 2018 года в Японии. Об этом в среду сообщила пресс-служба президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в бюллетене о достигнутых в ходе его визита в США договоренностях.

"Соединенные Штаты с признательностью отмечают, что Казахстан является пунктом отправления и безопасного возвращения американских космонавтов, работающих на Международной космической станции. США предлагают Казахстану участвовать во втором Международном форуме по вопросам исследования космоса 3 марта 2018 года в Японии", - говорится в документе.

В нем отмечается, что Астана и Вашингтон "изучат возможность сотрудничества в применении космических технологий для оценки угроз окружающей среде и природе в рамках Международной хартии", которая нацелена на предоставление унифицированной системы получения и передачи космических данных странам, затронутым природными или антропогенными катастрофами.