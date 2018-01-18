Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Звездочка" намерена оспорить иск Минобороны РФ на сумму более 3,7 млрд рублей

18.01.2018 ТАСС 212 1
0
Понравилась новость?
 0
Центр судоремонта "Звездочка"
Центр судоремонта "Звездочка".
Источник: Пресс-служба Центр судоремонта "Звездочка"

В компании отметили, что это не первый иск военного ведомства, но с исками подобного размера "предприятие сталкивается впервые"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" намерен оспорить в арбитражном суде иск Министерства обороны РФ на сумму более 3,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду официальный представитель предприятия Евгений Гладышев.

"Центр судоремонта "Звездочка" не согласен с предъявленным иском и готов отстаивать свою позицию в арбитражном суде", - сообщил он.

Гладышев отметил, что это не первый иск Минобороны к "Звездочке", но "с исками подобного размера предприятие сталкивается впервые".

Арбитражный суд Москвы 11 января зарегистрировал иск Минобороны РФ о взыскании с "Звездочки" более 3,7 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, речь в иске может идти о контракте 2014 года на выполнение работ по сервису кораблей и судов Военно-морского флота. "Контракт этот сложный. К его исполнению привлекается большое количество контрагентов, номенклатура кораблей и судов крайне разнообразна. Существуют серьезные проблемы в комплектации оборудованием и ЗИПом (запасные части и инструменты - прим. ТАСС) кораблей советской постройки", - пояснил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации источника.
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Павел 1978
9111
№1
18.01.2018 07:16
иск видимо по "калиброванию" ПЛ
Всё сроки сорваны и не раз.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.01 08:46
  • 7
Процессоры «Байкал» начинают продаваться в рознице. Цена снижается в четыре раза
  • 18.01 08:43
  • 2
Почему новая ракета "Циркон" вызвала нешуточный ажиотаж на Западе
  • 18.01 08:32
  • 1
В Кремле не считают своей тему регулирования частных военных компаний
  • 18.01 08:29
  • 2
2017 год оказался самым результативным для производства самолета SSJ100
  • 18.01 08:16
  • 3
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 18.01 08:11
  • 161
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 18.01 07:29
  • 1
Новые санкции США создадут сложности для российской оборонки - Мантуров
  • 18.01 07:29
  • 3
В США назвали старьем секретное оружие России
  • 18.01 07:16
  • 1
"Звездочка" намерена оспорить иск Минобороны РФ на сумму более 3,7 млрд рублей
  • 18.01 07:11
  • 6038
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.01 07:09
  • 3
В Иванове начнут выпуск "дышащих" парашютов
  • 18.01 07:04
  • 47
С опозданием на 10 лет
  • 18.01 05:39
  • 170
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 18.01 03:10
  • 2
Ядерные силы и ракеты: новый план Путина
  • 18.01 02:43
  • 7
Стали известны возможные сроки размещения ракет "Циркон" на крейсерах
другие обсуждаемые темы