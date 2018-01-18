"Звездочка" намерена оспорить иск Минобороны РФ на сумму более 3,7 млрд рублей



Центр судоремонта "Звездочка".

Источник: Пресс-служба Центр судоремонта "Звездочка" Центр судоремонта "Звездочка".Источник: Пресс-служба Центр судоремонта "Звездочка"

В компании отметили, что это не первый иск военного ведомства, но с исками подобного размера "предприятие сталкивается впервые"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" намерен оспорить в арбитражном суде иск Министерства обороны РФ на сумму более 3,7 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил в среду официальный представитель предприятия Евгений Гладышев.

"Центр судоремонта "Звездочка" не согласен с предъявленным иском и готов отстаивать свою позицию в арбитражном суде", - сообщил он.

Гладышев отметил, что это не первый иск Минобороны к "Звездочке", но "с исками подобного размера предприятие сталкивается впервые".

Арбитражный суд Москвы 11 января зарегистрировал иск Минобороны РФ о взыскании с "Звездочки" более 3,7 млрд рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, речь в иске может идти о контракте 2014 года на выполнение работ по сервису кораблей и судов Военно-морского флота. "Контракт этот сложный. К его исполнению привлекается большое количество контрагентов, номенклатура кораблей и судов крайне разнообразна. Существуют серьезные проблемы в комплектации оборудованием и ЗИПом (запасные части и инструменты - прим. ТАСС) кораблей советской постройки", - пояснил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением информации источника.