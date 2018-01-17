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На вооружение ЦВО поступили модернизированные истребители МиГ-31БМ

18.01.2018 ТАСС 293 0
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Истребитель МиГ-31БМ
Истребитель МиГ-31БМ.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Эффективность летательных аппаратов возросла за счет современного бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Звено модернизированных истребителей МиГ-31БМ поступило на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщила пресс-служба ЦВО.

"Самолеты прошли модернизацию на авиапредприятии в Тверской области и пополнили парк истребительного авиаполка, дислоцированного в Красноярском крае. За счет современного бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза", - говорится в сообщении пресс-службы.

Модернизированный истребитель МиГ-31БМ (Foxhound, по классификации НАТО) предназначается для перехвата воздушных целей на дальних дистанциях, недоступных для поражения обычными истребителями. Самолеты этого типа способны реализовывать сетецентрические методы управления боевыми действиями, действуя в группе с другими летательными аппаратами. МиГ-31БМ оснащается радиолокационной станцией (РЛС) с фазированной антенной решеткой (ФАР). В номенклатуру применяемых авиационных средств поражения входят ракеты класса "воздух - воздух" семейства Р-33 большой дальности, а также Р-73 малой дальности. Длина самолета - 21,62 м, максимальная взлетная масса - 46,2 т. Максимальная скорость полета на большой высоте - 3000 км/ч. Практический потолок - 20600 м. Практическая дальность полета с четырьмя ракетами Р-33 и двумя подвесными топливными баками - 3000 км. Миг-31БМ оборудован системой дозаправки топливом в полете. Истребитель оснащен двумя двигателями Д-30Ф6 тягой 15500 кгс на взлетном режиме.
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Д-30Ф6
МиГ-31
МиГ-31БМ
Р-33
Компании
Минoбороны РФ

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