Российские военные восстанавливают инфраструктуру восточных территорий Дейр-эз-Зора
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Дети деревни Хатла получают подарки от российских военных.
Источник: © ТАСС
По словам директора школы в деревне Хатла, на восточном берегу Евфрата уже функционируют четыре из семи школ
ДЕЙР-ЭЗ-ЗОР /СИРИЯ/, 17 января. Российские военные и сирийское правительство совместными усилиями восстанавливают инфраструктуру на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Основное внимание уделяется социальным объектам - школам и больницам.
"Результаты работы Комитета по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор видны невооруженным глазом. Это функционирующие школы, магазины, больницы и люди, работающие в поле", - сообщил журналистам генерал-майор Евгений Поплавский на торжественной церемонии открытия школы в деревне Хатла, которая расположена в нескольких километрах от столицы провинции.
Комитет начал работу в начале декабря при содействии российских военных из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии. В состав комитета вошли представители всех этнических и конфессиональных групп, проживающих на восточном берегу Евфрата.
В день открытия школы в деревне Хатла российские военные привезли сирийским детям учебники, школьные принадлежности и несколько тонн продовольствия. При школе также был развернут мобильный медицинский пункт.
Тюрьма "Исламского государства"
Школа в деревне Хатла - самая крупная в пригородной зоне Дейр-эз-Зора. Ей более сорока лет, и она считалась лучшей в районе. Когда в Дейр-эз-Зор пришли боевики "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), часть помещений школы они переоборудовали под тюрьму, а в некоторых классах проводили массовые казни. Об этом рассказал журналистам ее директор Ибрагим Аль-Хуэйдж.
"В здании школы боевики устроили тюрьму. Заключенных было много, их содержали в очень тесных помещениях. Часто в один класс заталкивали до ста человек. В одном из классов они расстреливали людей", - сказал он.
Террористы не только уничтожили систему образования в захваченных районах, но и ограничили доступ сирийцев к средствам массовой информации, отнимая у населения спутниковые ресиверы и тарелки. Их крушили и сжигали прямо во дворе школы. Обломки пока не успели убрать: жители района уговорили местную администрацию открыть учебное заведение как можно раньше.
По словам директора школы в Хатле, на восточном берегу Евфрата уже функционируют четыре из семи школ. Все они начали работать, благодаря помощи российских военных. "Этот район был освобожден от боевиков при активном участии России. Сейчас, сами видите, у детей появилась возможность вернуться к учебе. Российские военные помогли возобновить работу этой школы и многих других. И они не в первый раз привозят сюда гуманитарную помощь, и я надеюсь, что они будут поддерживать нас в будущем", - подчеркнул он.
Восстановленная школа в деревне Хатла приняла шестьсот детей, "но их число постоянно растет, поскольку в провинцию возвращаются беженцы", заключил ее директор.
Разминирование и восстановление водопровода
Российские военные не ограничиваются восстановлением учебных и медицинских учреждений на востоке провинции, но и продолжают очистку полей от мин, рассказал генерал-майор Поплавский.
"Мы проводим очистку от взрывоопасных предметов, убираем инженерные сооружения в виде окопов и противотанковых рвов, чтобы сельхозтехника могла выйти на поля. Кроме того, наши инженеры обеспечивают переправу через Евфрат", - сказал он.
В ходе боев за Дейр-эз-Зор были уничтожены все мосты через Евфрат. Российские военные инженеры возвели понтонный мост, а также организовали паромную переправу через реку.
В ближайшие дни российские военные развернут в Дейр-эз-Зоре полевые водопроводы для восстановления разрушенных участков. "Сюда доставят полевые водопроводы, их развернут и будут подавать воду в населенные пункты. Эти трубопроводы предназначены для того, чтобы увязать уже имеющуюся, но частично разрушенную трубопроводную систему. Мы продублируем разрушенные участки", - заключил Поплавский.
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17.01.2018
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