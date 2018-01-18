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В Кремле не считают своей тему регулирования частных военных компаний

18.01.2018 РИА Новости 256 1
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Московский Кремль. Архивное фото
Московский Кремль. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вопрос о регулировании частных военных компаний не относится к прерогативе Кремля, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее RT сообщил, что в течение месяца в Госдуму планируется внести проект закона, который легализует деятельность частных военных компаний. О необходимости включить организации такого типа в правовое поле говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Я не могу вам какую-то позицию озвучить, Кремль не инициировал подобный законопроект, поэтому и мне неизвестно о том, что какие-то законопроекты сейчас существуют". - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее легализации таких компаний.

Отвечая на вопрос о том, признают ли в Кремле деятельность частных военных компаний, Песков отметил, что "это не вопрос Кремля, вопрос, которые не относится к прерогативе Кремля, поэтому мне нечего сюда добавить".
17.01.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Лавров Сергей

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Виктор Макаров
44
№1
18.01.2018 08:32
Всё, что происходит в РОССИИ это тема Кремля, так как затрагивает интересы ГРАЖДАН РОССИИ и в той или иной мере интересы СТРАНЫ, а все такие высказывания делают кремль подобно страусу затолкавшему свою голову в песок. Удивительно и жаль, что люди занимающие такие посты об этом не думают.
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