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Концерн «Созвездие» наращивает НИОКР в сотрудничестве с вузами

17.01.2018 ОАО «Росэлектроника» 210 0
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Концерн «Созвездие».

АО «Концерн «Созвездие» (Воронеж, входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) создает научно-образовательную базу для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ совместно с ведущими радиотехническими вузами. Проект реализуется в партнерстве с Воронежским государственным университетом (ВГУ), в структуре которого действуют две образованные концерном базовые кафедры.


При кафедре «Системы телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы» открыта лаборатория, предназначенная для организации образовательного процесса будущих специалистов, а также выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На сегодня лаборатория включает лекционный и дисплейный классы для занятий магистрантов по направлению «Радиофизика», а также проведения научных презентаций. В ближайшее время ее планируется оснастить радиоизмерительным оборудованием, а также выделить коворкинг-зону.


Концерн рассчитывает организовать на базе лаборатории практическое сотрудничество с крупнейшими разработчиками радиотехнических систем и научными центрами, в частности, АО «Конструкторско-технологический центр «Электроника» (Воронеж), Военно-воздушной академией им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Московским государственным институтом электронной техники, Институтом радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН.


В перспективе концерн «Созвездие» и ВГУ планируют создать образовательный центр по автоматизации измерений и научных исследований.


Кафедра «Системы телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы» проводит исследования и разработку сверхширокополосных антенных систем, радиосистем локации и связи, основанных на сверхширокополосных импульсных сигналах, методов синтеза и анализа пассивных и активных СВЧ структур, систем радиоэлектронного подавления и обеспечения помехозащищенности.


Кроме того, в структуре ВГУ действует кафедра «Инфокоммуникационные технологии», также образованная АО «Концерн «Созвездие».


Концерн и ВГУ развивают сотрудничество на протяжении 50 лет. В настоящее время выпускники университета разных лет составляют 25% руководителей среднего звена (от начальников сектора до директоров научно-технических центров) и около 28% разработчиков новой техники на предприятии. Из 177 работающих в «Созвездии» кандидатов наук 33 человека защитили диссертации в ВГУ. Ежегодно более 40 студентов университета проходят практику в концерне.


По инициативе предприятия в учебный план специальности «Радиофизика» в качестве специальных курсов подготовки специалистов были введены дисциплины «Обработка информации в цифровых системах беспроводной связи» и «Нелинейные преобразования сигналов в передающих трактах радиоаппаратуры». Для студентов математического факультета ВГУ разработаны специальные курсы «Численные методы» и «Специальные функции».


Крупнейший производитель средств и систем радиосвязи также реализует совместные образовательные программы и научно-технические проекты с другими профильными вузами России. В частности, «Созвездие» сотрудничает с Воронежским государственным техническим университетом и Международным институтом компьютерных технологий (Воронеж), МГТУ им. Баумана и Московским институтом радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом (ЛЭТИ).
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Концерн «Созвездие»
Росэлектроника
Проекты
Военные учения
ИТ

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