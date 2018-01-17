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Командиры "пилотов беспилотников" пополнят ВКС в 2018 году

18.01.2018 Известия.ru 167 0
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БЛА "Форпост"
БЛА "Форпост".
Источник: ТАСС/Антон Новодережкин

Эффективность применения разведывательных и ударных дронов обеспечат офицеры, подготовленные с учетом сирийского опыта

Командование российских воздушно-космических сил (ВКС) намерено вывести на новый уровень организацию боевой работы подразделений, оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БЛА). С 2018 года ими будут руководить специально подготовленные офицеры, которых целенаправленно обучали тонкостям решения разведывательных задач с помощью беспилотников. По мнению экспертов, на фоне боевых действий в Сирии количество БЛА в войсках выросло и они стали ключевым средством ведения разведки.

Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВКС, с 2018 года подразделениями беспилотников будут командовать специально подготовленные офицеры. Они хорошо знакомы со спецификой применения БЛА и знают, как с максимальной эффективностью организовать боевую работу эскадрилий, сколько аппаратов нужно для контроля назначенного района, как наладить взаимодействие со штабами и т.п.

Подготовку офицеров для отрядов беспилотников ведет 4-й факультет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Выпускники факультета способны эксплуатировать современные комплексы сбора и обработки данных аэрокосмической разведки в составе единой системы автоматизированного управления вооруженных сил. Они будут проходить службу в отрядах БЛА на офицерских должностях.

Сейчас в составе ВКС имеется несколько отдельных эскадрилий беспилотников. Одна из них постоянно находится в Сирии, где решает разведывательные задачи. Кроме того, два полка БЛА сформированы в ВМФ.

Как пояснил "Известиям" эксперт в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов, наличие в частях подготовленных специалистов по БЛА обеспечит более грамотное техническое обслуживание комплексов и повысит эффективность их применения.

— Решение поручить беспилотные системы офицерам-специалистам очень своевременное, — отметил Денис Федутинов. — Они знают все возможности и технические особенности стоящих на вооружении изделий, поэтому способны обеспечить большие сроки эксплуатации. Это особенно актуально сейчас, когда количество БЛА в войсках растет с каждым годом. Без специальных знаний трудно обеспечить должный уровень использования закупленных систем.

По словам эксперта, наличие подготовки особенно актуально при использовании средних и тяжелых БЛА.

— Армейскими портативными системами, предназначенными для работы в тактическом звене, могут управлять пользователи с достаточно низкими навыками. В случае более тяжелых и более дорогих аппаратов управление и командование должно осуществляться специально подготовленными офицерами, — добавил Денис Федутинов.

Основной БЛА на вооружении этих подразделений — аппарат среднего радиуса действия (до 250 км) "Форпост". Он был создан примерно шесть лет назад на базе израильского дрона Searcher. Это довольно крупный аппарат с размахом крыла свыше 8 м и максимальной взлетной массой около 450 кг. Его модульная оптико-электронная система способна находить и идентифицировать наземные объекты в любое время суток.

Обучением операторов БЛА "Форпост" занимается Государственный центр беспилотной авиации Минобороны России, расположенный под Коломной. Подготовка такого специалиста занимает около четырех месяцев.


Николай Сурков, Алексей Рамм
17.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Продукция
Searcher 2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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