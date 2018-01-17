Командиры "пилотов беспилотников" пополнят ВКС в 2018 году



БЛА "Форпост".

Источник: ТАСС/Антон Новодережкин БЛА "Форпост".Источник: ТАСС/Антон Новодережкин

Эффективность применения разведывательных и ударных дронов обеспечат офицеры, подготовленные с учетом сирийского опыта

Командование российских воздушно-космических сил (ВКС) намерено вывести на новый уровень организацию боевой работы подразделений, оснащенных беспилотными летательными аппаратами (БЛА). С 2018 года ими будут руководить специально подготовленные офицеры, которых целенаправленно обучали тонкостям решения разведывательных задач с помощью беспилотников. По мнению экспертов, на фоне боевых действий в Сирии количество БЛА в войсках выросло и они стали ключевым средством ведения разведки.

Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВКС, с 2018 года подразделениями беспилотников будут командовать специально подготовленные офицеры. Они хорошо знакомы со спецификой применения БЛА и знают, как с максимальной эффективностью организовать боевую работу эскадрилий, сколько аппаратов нужно для контроля назначенного района, как наладить взаимодействие со штабами и т.п.

Подготовку офицеров для отрядов беспилотников ведет 4-й факультет Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Выпускники факультета способны эксплуатировать современные комплексы сбора и обработки данных аэрокосмической разведки в составе единой системы автоматизированного управления вооруженных сил. Они будут проходить службу в отрядах БЛА на офицерских должностях.

Сейчас в составе ВКС имеется несколько отдельных эскадрилий беспилотников. Одна из них постоянно находится в Сирии, где решает разведывательные задачи. Кроме того, два полка БЛА сформированы в ВМФ.

Как пояснил "Известиям" эксперт в области беспилотной авиатехники Денис Федутинов, наличие в частях подготовленных специалистов по БЛА обеспечит более грамотное техническое обслуживание комплексов и повысит эффективность их применения.

— Решение поручить беспилотные системы офицерам-специалистам очень своевременное, — отметил Денис Федутинов. — Они знают все возможности и технические особенности стоящих на вооружении изделий, поэтому способны обеспечить большие сроки эксплуатации. Это особенно актуально сейчас, когда количество БЛА в войсках растет с каждым годом. Без специальных знаний трудно обеспечить должный уровень использования закупленных систем.

По словам эксперта, наличие подготовки особенно актуально при использовании средних и тяжелых БЛА.

— Армейскими портативными системами, предназначенными для работы в тактическом звене, могут управлять пользователи с достаточно низкими навыками. В случае более тяжелых и более дорогих аппаратов управление и командование должно осуществляться специально подготовленными офицерами, — добавил Денис Федутинов.

Основной БЛА на вооружении этих подразделений — аппарат среднего радиуса действия (до 250 км) "Форпост". Он был создан примерно шесть лет назад на базе израильского дрона Searcher. Это довольно крупный аппарат с размахом крыла свыше 8 м и максимальной взлетной массой около 450 кг. Его модульная оптико-электронная система способна находить и идентифицировать наземные объекты в любое время суток.

Обучением операторов БЛА "Форпост" занимается Государственный центр беспилотной авиации Минобороны России, расположенный под Коломной. Подготовка такого специалиста занимает около четырех месяцев.

Николай Сурков, Алексей Рамм