Названы сроки летных испытаний истребителя Су-57
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Истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: ТАСС
Летные испытания истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) с новым двигателем продлятся около трех лет. Об этом агентству "Интерфакс" рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
По словам министра, первый успешный полет Су-57 с новым двигателем, состоявшийся 5 декабря 2017 года, придал программе дополнительный импульс. Тогда боевая машина пробыла в воздухе 17 минут.
По утверждению "Интерфакса", поставки военным первых 12 Су-57 из установочной партии могут начаться уже в этом году.
Су-57 (ранее именовавшийся как Т-50), впервые поднялся в воздух в январе 2010 года, представлен публике он был на авиасалоне МАКС-2011. Одновременно с ним разрабатывается новая инфраструктура обеспечения и набор авиационных средств поражения (включая размещаемые во внутреннем отсеке).
В июле 2017 года сообщалось, что программа вышла на завершающую стадию испытаний. Серийное производство машин для российских военных планируется начать в 2019 году.
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17.01.2018
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