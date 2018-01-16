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Первое погружение атомной подлодки сняли на видео

18.01.2018 Российская газета 214 0
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Astute
ПЛА класса Astute.
Источник: http://gizmodo.co.uk/

На верфи британского города Барроу-ин-Фернесс совершила первое погружение атомная подводная лодка Audacious, сообщили в концерне BAE Systems.

Audacious - четвертая в серии субмарин типа Astute, вооруженных крылатыми ракетами. Полное водоизмещение корабля 7800 тонн, длина 97 метров, экипаж 98 человек. Атомоход развивает под водой скорость 29 узлов и способен опускаться на 300-метровую глубину. Энергией его снабжает реактор Rolls-Royce, в движение приводит водомет. Подлодка вооружена торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk.



Видео о первом погружении субмарины опубликовал концерн. Тест проходил в доке, на носу корабля установили мерную линейку и привязали Audacious к берегу. Продув необходимые системы, подлодка неторопливо погрузилась на несколько метров, оставив над водой верх рубки с трубой, из которой струей бил пар. Затем субмарина столь же величественно вернулась в исходное положение.

Испытания признали успешными, передача Audacious Королевским ВМС запланирована на 2018 год.


Антон Валагин
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
BAE Systems
Rolls-Royce
Проекты
Astute АПЛ

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