Первое погружение атомной подлодки сняли на видео



ПЛА класса Astute.

Источник: http://gizmodo.co.uk/ ПЛА класса Astute.Источник: http://gizmodo.co.uk/

На верфи британского города Барроу-ин-Фернесс совершила первое погружение атомная подводная лодка Audacious, сообщили в концерне BAE Systems.

Audacious - четвертая в серии субмарин типа Astute, вооруженных крылатыми ракетами. Полное водоизмещение корабля 7800 тонн, длина 97 метров, экипаж 98 человек. Атомоход развивает под водой скорость 29 узлов и способен опускаться на 300-метровую глубину. Энергией его снабжает реактор Rolls-Royce, в движение приводит водомет. Подлодка вооружена торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk.

Видео о первом погружении субмарины опубликовал концерн. Тест проходил в доке, на носу корабля установили мерную линейку и привязали Audacious к берегу. Продув необходимые системы, подлодка неторопливо погрузилась на несколько метров, оставив над водой верх рубки с трубой, из которой струей бил пар. Затем субмарина столь же величественно вернулась в исходное положение.

Испытания признали успешными, передача Audacious Королевским ВМС запланирована на 2018 год.

Антон Валагин