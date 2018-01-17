Новейший немецкий фрегат провалил испытания



Фрегат ВМС Германии "Баден-Вюртемберг".

Источник: Ein Dahmer/Wikimedia.org Фрегат ВМС Германии "Баден-Вюртемберг".Источник: Ein Dahmer/Wikimedia.org

Новейший фрегат ВМС Германии "Баден-Вюртемберг" стоимостью три миллиарда евро провалил испытания и вернулся в судоверфь для доработки. Исправление всех недостатков, появившихся, судя по всему, из-за ошибок при проектировании, займет несколько лет, сообщает Wall Street Journal.

Первая проблема корабля связана с его электроникой, которой фрегат буквально напичкан. По замыслу, она должна было стать одним из важных преимуществ "Баден-Вюртемберга", ведь благодаря автоматизированным системам управления военному кораблю длиной 150 метров и водоизмещением семь тысяч тонн требуется всего 120 человек экипажа. Однако испытания показали, что программное обеспечение постоянно сбоит, из-за чего некорректно работает бортовая радиолокационная станция, без которой фрегат становится легкой мишенью для противника.

Еще большее удивление вызывает тот факт, что и корпус "Баден-Вюртемберга" выполнен с серьезным дефектом - судно постоянно кренится на правый борт.

- Даже если корабль удастся отремонтировать, неясно, сможет ли он себя защитить от террористических групп, вооруженных противокорабельными ракетами, - сообщает Wall Street Journal. - Кроме того, ему будет сложно противостоять российским подводным лодкам на Балтике, так как на фрегате не предусмотрена установка сонара и торпедных аппаратов.

Судя по всему, корень всех бед кроется в том, что Германия давно не строила крупных военных кораблей, стране элементарно не хватает опытных в таких проектах инженеров. Примечательно, что в настоящее время в производстве находятся еще три судна того же типа, их ввод в строй в назначенные сроки вызывает большие сомнения.

Алексей Иванов