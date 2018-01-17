В Ливии замечена самоходная ракетная "Хризантема"



Самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С".

Источник: rg.ru Самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С".Источник: rg.ru

В ходе боевых действий в Ливии замечен самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С" (западное обозначение - AT-15 "Springer"). Боевая машина принимала участие в боевых столкновениях в районе аэропорта Триполи.

Cамоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С" в Ливии pic.twitter.com/WHww4P89Lg

- Komandante (@KomandanteS17) 17 января 2018 г.

Как известно, поставки данного оружия из России начались еще во времена Муаммара Каддафи - в 2010 году ливийская армия получила 4 единицы техники и примерно полторы сотни ракет к ним.

В октябре 2011 года одна из таких самоходных установок была задействована в боях против правительственных сил. Эксперты тогда по видеокадрам отмечали, что "Хризантема" довольно хорошо освоена экипажем. Поэтому делались предположения, что машиной управляли бывшие ливийские военнослужащие-дезертиры.

Несмотря на то, что силы, подчинявшиеся Каддафи, имели значительный парк танков Т-72, управляемые ракеты применялись не против них, они били по стационарным объектам правительственных войск.

В следующий раз о комплексах "Хризантема-С" в Ливии заговорили в 2013 году, когда войска нового правительства страны получили еще 10 машин из России.

Новые владельцы задействовали их в боях с формированиями исламистского толка.

"Хризантема - С" является всепогодным противотанковым комплексом. Прицельные системы способны наводить ракеты как по лучу лазера, так и с помощью радиокоманд. Боекомплект составляет 15 ПТУР. Дальность поражения цели - 6000 м.

Боевая машина создана на шасси БМП-3. При весе в 20 тонн она способна передвигаться по шоссе со скоростью до 70 км/ч. Скорость на плаву - 10 км/ч. Запас хода по шоссе - 600 км. Экипаж - 2 человека.

В настоящее время, кроме Ливии, эти современные противотанковые комплексы закупила и армия Азербайджана. Российские вооруженные силы также продолжают приобретать данные ПТРК.

Алексей Моисеев