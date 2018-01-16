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Оружие страшной разрушительной силы готовят против хуситов

18.01.2018 Вестник Мордовии 277 0
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Фото: twitter.com/JeremyBinnie

Войска Объединенных Арабских Эмиратов готовятся применить против йеменских партизан самую мощную в мире реактивную систему залпового огня.

Судя по появившимся в Сети фотоматериалам, в Йемене развернута созданная конструкторами из ОАЭ совместно с турецкими разработчиками установка MCL. Она способна осуществить залп 240-ка 122-мм реактивных снарядов из 4 пусковых установок, размещенных на одном полуприцепе.

Все это ракетное великолепие буксирует американский трехосный тягач компании Oshkosh. Время залпа - около 2 мин. Общий вес выпущенных снарядов - почти 4 т. Время, за которое на противника обрушивается весь боекомплект -2 минуты. Дальность полета - 40 км.

Фото: twitter.com/JeremyBinnie

Экипаж установки составляют всего три человека. Бойцы находятся в бронированной кабине тягача. В их распоряжении самое современное оборудование, в том числе спутниковая навигация.

Длина установки достигает 29 м, а вес почти 105 т. Для перезаряжания применяется специальная машина с подъемно-крановым оборудованием.

Сообщалось, что прорабатывался вопрос применения с данной установки также более крупных, 300-мм реактивных снарядов.

После первого показа данной РСЗО на выставке IDEX-2013 в адрес разработчиков было много критики: эксперты отмечали громоздкость и плохую маневренность установки. Однако военные ОАЭ, судя по опубликованным фото, все же довели MCL до возможности реального использования в боевых действиях.


Дмитрий Лемешко
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Йемен
ОАЭ
США
Турция
Компании
Oshkosh

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