Чудо-эсминец ВМС США: Капитан «Замволта» напрасно ждет снаряды



Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016.

Источник: Bath Iron Works Новый американский эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt покидает верфь Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн), начав переход к месту постоянного базирования в Сан-Диего. 07.09.2016.Источник: Bath Iron Works

Почему американский «невидимка» не стал кораблем будущего

Уже более года эсминец «Замволт» находится в составе американского флота. Но все еще не решен вопрос о том, какие снаряды будут использованы в его артиллерийской установке, сообщили на прошлой неделе официальные представители ВМС США журналу Defense News.

Артиллерийское вооружение эсминца представляют две башенные автоматические артиллерийские установки AGS калибра 155 мм. Каждая из них должна комплектоваться 450 снарядами. Однако их на корабле осталось меньше семи десятков. И больше они американской промышленностью, а конкретно — компанией «Локхид Мартин», производиться не будут. Потому что каждый снаряд стоит 800 тыс. долларов. Это всего лишь в 2 раза дешевле, чем стоимость ракеты «Томагавк», которая гораздо эффективнее. На «Замволте» 80 «Томагавков» в 20-и пусковых установках.

Надо сказать, что в столь фантастической цене снарядов их производитель не повинен. Предполагалось построить для ВМС США 32 эсминца класса «Замволт». И при крупносерийном производстве снарядов стоимость каждого из них не превысила бы 35 тыс. долларов. Однако за два года до закладки флагманского корабля было решено ограничиться 24 эсминцами. Затем цифру урезали до 7 единиц. И, наконец, в плане оставили только 3 корабля. По этой причине цена одного снаряда взлетела до немыслимого уровня. Поскольку стоимость разработки, а также подготовки производства не поделились на крупную серию боеприпасов. В связи с чем командование ВМС США отказалось направлять в сторону врага поистине драгоценные снаряды.

Столь резкое сокращение количества, как было объявлено, самых мощных и эффективных эсминцев в мире, относящихся к новому поколению, было вызвано тем, что Конгресс США разочаровался в соотношении цены и качества. Один корабль стоит почти 4,5 млрд. долларов, благодаря тому, что в нем используются новые технологии.

Его водоизмещение равно 14500 тонн. В длину он достигает 183 м, в ширину — 25 м. Все процессы настолько автоматизированы, что в экипаж входят лишь 148 человек. Эта махина развивает скорость в 30 узлов. Должна развивать, о чем чуть ниже.

Снаряд LRLAP (Long Range Land-Attack Projectile), несомненно, хороший. Но его беда состоит в том, что он разработан только для эсминцев «Замволт». И больше нигде не используется. Его длина — 2,24 м, масса — 102 кг. Масса взрывчатого вещества — 11 кг. Остальная масса приходится на реактивный двигатель, твердое топливо к нему и на систему и органы управления полетом. Потому что LRLAP - активно-реактивный снаряд, дальность которого достигает 150 км при круговом вероятном отклонении в 20−50 м. Система управления инерциальная с коррекцией по сигналу GPS.

50 метров — это, пожалуй, много, если учесть незначительный вес взрывчатого вещества. Однако конструкторы замыслили данное орудие как некий аналог систем залпового огня для обстрела береговых целей, но последовательного действия, когда залп растянут во времени. Об этом свидетельствует, например, высокая скорострельность для столь массивного боеприпаса — 12 выстрелов в минуту. Правда, и снаряды при такой концепции должны быть дешевыми. Однако тут все получилось как раз наоборот.

Ценовая проблема привела к тому, что эсминец в настоящий момент имеет неполную готовность к боевым действиям. И когда американский ОПК создаст более приемлемую по цене замену снарядам LRLAP неизвестно.

Однако это не единственная проблема эсминца. Большие сомнения относительно работоспособности на максимальных режимах вызывает силовая установка корабля. В «Замволте» используется газотурбинный двигатель мощностью 87 МВт. Причем применена схема, при которой вращение вала передается не на гребной винт, а на электрогенератор. Вырабатываемым электричеством запитывается электродвигатель, на валу которого расположен гребной винт. В результате такой многоступенчатости снижается кпд системы. Но это было бы еще полбеды. Такое «затейливое» инженерное решение понижает надежность энергетической системы, что дает себя знать при больших нагрузках.

Американские моряки впервые столкнулись с этим сюрпризом через месяц после начала опытной эксплуатации эсминца, когда он проходил по Суэцкому каналу. Произошел отказ силовой установки, вследствие чего корабль, оставшийся без электроэнергии, потерял управление и «чокнулся» со стенкой канала. В процессе ремонта корабля, отбуксированного на верфь, была обнаружена течь. Морская вода повредила пару подшипников. Течь же возникла в результате разгерметизации системы охлаждения. Симптоматично, что силовая установка эсминца перед аварией впервые вышла на максимальную нагрузку.

А совсем недавно произошел отказ электрических фильтров, которые должны обеспечивать демпфирование резких перепадов напряжения. И это тоже случилось при повышенной нагрузке.

Схема, при которой главный двигатель передает вращение на вал за счет двойного преобразования энергии, известна. Она применяется на подводной лодке «Огайо». Но там она используется лишь при подруливании для снижения шумности. Крейсерский же ход лодки реализован по традиционной схеме — от вала паротурбинной установки через редуктор на гребной винт.

Конструкторам удалось убедить заказчика в использовании принципа «электрического хода», аргументируя это тем, что на эсминце в обозримом будущем может быть установлен рельсотрон. А для его накачки требуется огромная электрическая мощность. Именно поэтому всю механическую энергию газотурбинной установки на «Замволте» преобразуют в электрическую.

У эсминца есть и еще один «сюрприз», который, как и энергетическую ненадежность, нельзя отнести к «детской болезни», которую впоследствии удастся «вылечить». «Замволт» имеет «футуристическую» геометрию, которая максимально снижает заметность корабля для РЛС противника. То есть все это стелс-игры. Для этого конструкторам пришлось скосить борта к поверхности воды, что внешне напоминает классический утюг. Но это существенно снижает остойчивость корабля при боковой качке. При классическом профиле судна при наклоне набок увеличивается водоизмещение в сторону крена. У «Замволта» все происходит как раз наоборот.

В американском Военно-морском флоте, который всегда строился, исходя из принципа крупных серий боевых кораблей, порой встречались и отказы от тиражирования уже сконструированных и запущенных в серию инновационных проектов. Так случилось с превосходной многоцелевой атомной подводной лодкой «Сивулф». Эти лодки начались строиться еще в конце 80-х годов. Но до сих пор они являются лучшими в мире в своем классе. Однако были построены только три лодки. От продолжения серии отказались из-за слишком большой стоимостью субмарины. Ну, и еще потому, что США «окончательно и бесповоротно» выиграли холодную войну. Решили строить лодки попроще — «Вирджинию».

С эсминцем «Замволт» несколько иная ситуация. Конгресс, резко сокративший серию, напугала не только его цена, но и несоответствие качества ожиданиям, которые были с ним связаны. При помощи простых арифметических операций было установлено, что 80 крылатых ракет «Томагавк» — это почти в 2 раза меньше, чем 154 такие же ракеты, которыми вооружена каждая переоборудованная в многоцелевую стратегическая подводная лодка «Огайо». Причем стоимость переоборудования составляет всего 800 млн. долларов. И есть прекрасные перспективы продолжить этот процесс, поскольку в конце следующего десятилетия «Огайо» начнут вытесняться перспективными подводными ракетоносцами «Колумбия».

Есть и еще один отягчающий судьбу «Замволта» момент. Этот эсминец, согласно концепции, помимо решения целого ряда задач должен еще и обеспечивать противовоздушную и противоракетную защиту соединений кораблей. Однако он и себя-то не в состоянии защитить должным образом. На нем установлена спаренная зенитная пушка калибра 30-мм. А также зенитные ракеты средней дальности RIM-162. Однако они не интегрированы в корабельную систему ПРО «Иджис». На эсминце нет таковой, в отличие от множества американских эсминцев типа «Али Бёрк». То есть «Замволт» не в состоянии участвовать в групповой противоракетной обороне, которую обеспечивает «Иджис».

В связи с вышеописанными обстоятельствами этому эсминцу, который своей оригинальной геометрией способен вызвать эстетический восторг, не суждено стать «кораблем будущего». Эта характеристика при упоминании о нем звучит все реже и реже.

Владимир Тучков