Китайский "стелс" учится воевать



Истребитель Chengdu J-20.

Источник: people.com.cn Истребитель Chengdu J-20.Источник: people.com.cn

Китайская армия осваивает новейшие стелс-истребители. Вчера, 15 января, портал janes.com сообщил о том, что ВВС Китая провели первые учения, в которых были задействованы самолёты Chengdu J-20.

Истребители Chengdu J-20 поступили на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в прошлом году. В марте 2017 года журналисты Reuters сообщили о том, что ВВС Китая получили первые экземпляры стелс-истребителей Chengdu J-20, а в сентябре пресс-служба Минобороны КНР официально объявила о принятии их на вооружение.

Учения с использованием J-20 проходили в режиме секретности на одной из военных баз ВВС Китая. В течение девяти дней "несколько J-20 провели реалистичные манёвры с истребителями J-16 и J-10C". При этом детали учений в НОАК не раскрывают.

Пара истребителей J-20 открывает выставку Airshow China-2016. Источник: theaviationist.com

Истребитель J-20 разработан корпорацией Shenyang Aircraft и собирается на заводе Chengdu Aircraft Industry. Производитель позиционирует самолёт как истребитель пятого поколения, оснащённый передовой электроникой и построенный с применением стелс-технологий, при этом вся техническая информация о нём засекречена. Первый полёт прототипа J-20 состоялся в 2011 году, официальная демонстрация — на авиашоу в Чжухае в 2016 году.