Рост несырьевого экспорта из РФ за год составил 19% - Мантуров



Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Западные санкции позволили предприятиям РФ наладить производство новой продукции и увеличить объем поставок за рубеж, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Санкции в определенной степени повлияли на снижение товарооборота между Россией и Западом на определенный период времени, но это дало серьезный толчок для наших предприятий, которые активно стали развивать новые проекты, запуская новые образцы промышленной продукции. Мы видим результаты - рост экспорта, причем не сырьевого, не энергетического, за прошлый год составил порядка 19%", - заявил Д.Мантуров на полях Гайдаровского форума.

Он подчеркнул, что это рекордный показатель за последние 10 лет.

"Мы рассчитываем на сохранение умеренного роста экспорта на последующие годы с учетом того что будут выходить новые образцы промышленной продукции",- сказал Д.Мантуров.