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Рост несырьевого экспорта из РФ за год составил 19% - Мантуров

17.01.2018 Интерфакс-АВН 278 0
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Западные санкции позволили предприятиям РФ наладить производство новой продукции и увеличить объем поставок за рубеж, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

"Санкции в определенной степени повлияли на снижение товарооборота между Россией и Западом на определенный период времени, но это дало серьезный толчок для наших предприятий, которые активно стали развивать новые проекты, запуская новые образцы промышленной продукции. Мы видим результаты - рост экспорта, причем не сырьевого, не энергетического, за прошлый год составил порядка 19%", - заявил Д.Мантуров на полях Гайдаровского форума.

Он подчеркнул, что это рекордный показатель за последние 10 лет.

"Мы рассчитываем на сохранение умеренного роста экспорта на последующие годы с учетом того что будут выходить новые образцы промышленной продукции",- сказал Д.Мантуров.
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис

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