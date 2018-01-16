Рост несырьевого экспорта из РФ за год составил 19% - Мантуров
|
|
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Западные санкции позволили предприятиям РФ наладить производство новой продукции и увеличить объем поставок за рубеж, сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
"Санкции в определенной степени повлияли на снижение товарооборота между Россией и Западом на определенный период времени, но это дало серьезный толчок для наших предприятий, которые активно стали развивать новые проекты, запуская новые образцы промышленной продукции. Мы видим результаты - рост экспорта, причем не сырьевого, не энергетического, за прошлый год составил порядка 19%", - заявил Д.Мантуров на полях Гайдаровского форума.
Он подчеркнул, что это рекордный показатель за последние 10 лет.
"Мы рассчитываем на сохранение умеренного роста экспорта на последующие годы с учетом того что будут выходить новые образцы промышленной продукции",- сказал Д.Мантуров.
|
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.01.2018 "Оборонпром" исполнил свою миссию быстрее ожидаемого
09.01.2018 "Уралвагонзаводу" ищут инвестора, ему могут продать до 49% акций - источник
28.12.2017 Технический проект атомного ледокола "Лидер" уже готов, заявил Рогозин
27.12.2017 Ружья Дональда Трампа
22.12.2017 Первый российский авиадвигатель большой тяги будет сертифицирован в 2025 году - разработчик
22.12.2017 Мантуров: ФСО получит первую партию машин проекта "Кортеж" в конце декабря 2017 г.
21.12.2017 ТАНТК им. Г.М. Бериева передало МЧС очередной серийный самолет Бе-200ЧС
08.12.2017 Су-57 поднялся выше "Раптора"