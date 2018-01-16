AngoSat-1 ушел из зоны видимости



Подготовка спутника AngoSat-1 к пуску.

Источник: РКК "Энергия" Подготовка спутника AngoSat-1 к пуску.Источник: РКК "Энергия"

Первый ангольский спутник попытаются реанимировать в апреле

Первый в истории ангольский телекоммуникационный спутник AngoSat-1, связь с которым не удалось установить сразу после запуска с космодрома Байконур, переведен в режим энергосбережения. Причиной этого, как заявил “Ъ” гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев, стали проблемы с электропитанием космического аппарата. Специалисты занимаются анализом имеющейся телеметрии, но попытаться исправить ситуацию они смогут только в апреле, когда AngoSat-1 вновь окажется в зоне радиовидимости. Однако шансы на спасение аппарата объективно невелики.

О проблемах, возникших с AngoSat-1, “Ъ” сообщал 27 декабря 2017 года. Они, напомним, возникли сразу после отделения аппарата от разгонного блока "Фрегат-СБ" (связка выводилась на орбиту ракетой-носителем "Зенит-2SБ" с космодрома Байконур). Со спутником была установлена связь, но через некоторое время она пропала. Получить телеметрию с аппарата специалистам "Энергии" удалось только 29 декабря, после чего в РКК сообщили: "Полученная информация показывает, что все параметры бортовых систем аппарата в норме".

"Аппарат был выведен на орбиту, причем выведение было выполнено разгонным блоком “Фрегат-СБ”, как и планировалось, с высокой точностью на орбиту, несколько выше геостационарной. На ней мы испытали работу двигателей и других систем спутника до прихода в рабочую точку на геостационарной орбите. Антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме,— заявил “Ъ” глава РКК “Энергия” Владимир Солнцев.— Вместе с тем сейчас возникли определенные проблемы с энергопитанием, из-за чего мы были вынуждены перевести аппарат в режим энергосбережения, или, как мы его называем, “безопасный режим”".

Владимир Солнцев уточнил, что специалисты РКК будут изучать телеметрическую информацию, чтобы понять причины произошедшего. Сам аппарат, по его словам, сейчас дрейфует в западном направлении и в скором времени покинет зону радиовидимости, а вновь попадет в нее уже в середине апреля. И тогда, как утверждают в РКК, летные испытания AngoSat-1 должны возобновиться.

История с Angosat-1 началась в 2008 году при предыдущем главе "Энергии" Виталии Лопоте. Тогда Россия и Ангола заключили рамочный контракт на создание и запуск первого спутника вещания. Ангола должна была стать седьмой африканской страной, имеющей свой спутник на орбите: в этот клуб уже входят Алжир, ЮАР, Египет, Марокко, Нигерия и Тунис. В 2011 году Внешэкономбанк, банк ВТБ и Росэксимбанк предоставили Министерству финансов Республики Ангола кредиты на общую сумму около $280 млн сроком до 13 лет. Работы, стартовавшие в 2012 году, сопровождались техническими проблемами и чехардой при выборе средств выведения. В итоге после перебора всех вариантов (запуск спутника на "Ангаре-А5" с космодрома Плесецк, на "Зените-3SL" с плавучей платформы Odyssey компании Sea Launch) было решено запустить спутник при помощи "Зенита" с Байконура, хотя изначально ракета предназначалась для запуска другого спутника — "Спектр-РГ". Сам пуск осуществлялся как расчетом украинских специалистов из КБ "Южное", так и специалистов компании S7 (ее владелец Владислав Филев является владельцем Sea Launch).

Несмотря на сложности, проявившиеся после запуска AngoSat-1, российская сторона до последнего рассчитывала исправить ситуацию. Так, 29 декабря правительство РФ в адрес посла Анголы в России Жоакима Аугушто де Лемуша направило телеграмму, в которой говорилось, что "это событие (запуск AngoSat-1.— “Ъ”) станет важным шагом в двустороннем сотрудничестве в сфере высоких технологий и космоса". А 3 января издание Jornal de Angola со ссылкой на посла РФ в Анголе Владимира Тарарова написало, что "успешный запуск Angosat-1 и его ввод в эксплуатацию означает, что Ангола вошла в клуб космических держав". Это заявление было явно преждевременным.

Источник “Ъ” в госкорпорации "Роскосмос" в понедельник уточнил, что причиной нештатной ситуации с ангольским аппаратом стали неполадки в блоке распределения питания, который был произведен компанией АВЭКС (получить комментарий ее представителя “Ъ” в понедельник не удалось). Сам аппарат был застрахован в компаниях "Согаз" и "ВТБ Страхование" на $121 млн в пропорции 50 на 50.

По сведениям “Ъ”, ангольские специалисты обладают полной информацией о состоянии спутника, но делать какие-либо прогнозы они не спешат. Вместе с тем, как отмечает высокопоставленный источник “Ъ” в правительстве РФ, сотрудничество двух стран сейчас находится на высоком уровне сразу по нескольким направлениям. Так, по линии "Рособоронэкспорта" начал реализовываться пакет оружейных контрактов на сумму около $1 млрд (подразумевает, в частности, поставку 12 бывших в употреблении истребителей Су-30К, грузовиков и стрелкового оружия), а в начале января стало известно, что президент Анголы Жуан Лоренсу подписал указ, разрешающий перераспределение 16,4% уставного капитала горнорудного общества Catoca в пользу "дочки" алмазной компании АЛРОСА. "Будем надеяться, что инцидент на наших связях с партнерами не скажется сильно",— резюмировал собеседник “Ъ”.

Иван Сафронов