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Ход реализации программы морского газотурбостроения в России

17.01.2018 bmpd.livejournal.com 329 0
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Как сообщило в своем пресс-релизе АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", заместитель Министра обороны РФ Юрий Борисов 11 января совершил визит на рыбинское ПАО "ОДК-Сатурн" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) и провел на нем совещание, посвященное развитию российской двигателестроительной отрасли. Замминистра, в частности, ознакомился с ходом реализации ОДК программы по разработке и освоению серийного производства морских газотурбинных двигателей (ГТД) и газотурбинных агрегатов (ГТА).

Юрий Борисов осмотрел ряд производственных и испытательных цехов ОДК-Сатурн, в том числе, созданный на базе предприятия уникальный сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных агрегатов (СИК КГТА).

Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ-2 (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

"Мы пристально смотрим за освоением производства газотурбинных двигателей, в том числе для кораблей типа фрегат, а сегодня мероприятия, начатые еще в 2014 году, завершены проведением госиспытаний и присвоением литеры газотурбинным силовым установкам, и мы ушли от зависимости от Украины по этим критически важным позициям, - заявил Юрий Борисов. - Сегодня на предприятии полностью решён вопрос создания и дальнейшей модернизации морских двигателей. То уникальное стендовое оборудование, которое здесь установлено, прослужит ещё ни один десяток лет. Поэтому я считаю, что вопрос газотурбинных установок для флота окончательно закрыт, и мы можем себя чувствовать абсолютно спокойно в этом плане".

По словам замминистра, речь идет о создании целой "отрасли морского газотурбинного двигателестроения".

Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ-2 (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

"Сегодня мы имеем современную технологическую цепочку производства, рассчитанную на достаточно серьезное количество серийных образцов в год, - отметил Юрий Борисов. - Все, что связано с двигателем, все решено. Более того решено с перспективой, с возможностью модернизации, развития. Так что я бы охарактеризовал достижения коллег из Минпромторга и промышленности как воссоздание отрасли".

Ключевое значение в реализации проекта российской базы морского газотурбостроения имеет создание сборочно-испытательного комплекса корабельных газотурбинных агрегатов с уникальными для страны испытательными стендами мощностью до 15 до 40 МВт. Технологические решения, заложенные в комплексе, позволяют испытывать корабельные агрегаты более чем 20 различных конфигураций. СИК является кластером, который не только полностью обеспечивает на этапе импортозамещения текущие потребности РФ в части морских силовых агрегатов, но позволит испытывать и перспективные ГТД и агрегаты. При этом возможно проведение испытаний как всей энергетической установки корабля целиком, так и ее составных частей. В апреле 2017 г. в присутствии Президента РФ Владимира Путина СИК КГТА был введен в опытную эксплуатацию - на нем были начаты испытания газотурбинного агрегата М35Р-1 с двигателем М70ФРУ-2 для морских программ. В настоящее время комплекс уже введен в режим промышленной эксплуатации. При этом стенд является универсальным, и при необходимых доработках позволяет обеспечить проведение испытаний ГТД промышленного назначения единичной мощностью до 40 МВт.

Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ (с) АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"

ОДК-Сатурн в 2017 г. успешно завершены опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке и постанове на производство корабельных ГТД: ОКР "М70ФРУ-Р" ("реверс"), ОКР "Агрегат ДКВП" и ОКР "М90ФР". ОДК-Сатурн готово к серийному изготовлению силовых агрегатов морского назначения.

"Создавая эти морские газотурбинные двигатели, мы шли по пути унификации, а также закладывали возможность разработки на их базе двигателей следующего поколения, - заявил заместитель генерального директора - генеральный конструктор АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Юрий Шмотин. - Преимуществом российских морских ГТД в сравнении с украинскими, изготовленными по технологиям 60-80-х гг., является повышенная надежность изделия, обусловленная обеспечением жестких требований к изготовлению наиболее ответственных деталей. Особо стоит отметить низкий уровень удельного расхода топлива и увеличенный межремонтный ресурс. При этом газотурбинные двигатели морского назначения ОДК универсальны и могут быть использованы на кораблях разных типов. Существующей линейки двигателей вполне достаточно для того, чтобы покрыть потребность в ГТА для современных проектов кораблей".

"Начальный портфель заказов мы уже имеем, наша задача сегодня - обеспечить длительную загрузку предприятия по данной номенклатуре, - отметил заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО "ОДК-Сатурн" Виктор Поляков. - Параллельно с завершившимися опытно-конструкторскими работами уже запущены в производство первые серийные агрегаты для кораблей Военно-морского флота".
16.01.2018
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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОДК УК
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир

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