Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Созданный Россией ангольский спутник неконтролируемо задрейфовал

17.01.2018 Lenta.ru 236 0
-1
Понравилась новость?
 0
AngoSat-1
Спутник Анголы AngoSat-1.
Источник: Роскосмос / YouTube

Созданный Россией первый ангольский спутник AngoSat-1 неконтролируемо задрейфовал, сообщают "Известия".

AngoSat-1 должен был перейти из позиции 55 градусов восточной долготы в точку стояния над Луандой, столицей Анголы, 13 градусов восточной долготы. Однако 9 января 2018 года космический аппарат проскочил данную точку, не включив двигатели на торможение по команде с Земли. В настоящее время спутник дрейфует со скоростью 3 градуса в сутки. В феврале космический аппарат выйдет за пределы зоны видимости центра управления и связь с ним пропадет до весны.

"Он действительно находится в дрейфе, в силу того что там есть определенные проблемы в системе электропитания. В зону радиовидимости он войдет в начале апреля. Чтобы к тому времени сохранилось минимальное питание, мы принудительно отключили все системы-потребители", — сказал генеральный директор корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

Аппаратура регулирования систем электропитания космического аппарата создана московской компанией "Авиационная электроника и коммуникационные системы". Полезную нагрузку для спутника предоставила европейская корпорация Airbus. За окончательную сборку AngoSat-1 на собственной платформе отвечала "Энергия".

"Мы впервые использовали трехуровневую систему энергопитания. Впервые реализована система с питанием 28 вольт, 50 вольт и 100 вольт. Российская аппаратура работает на 28 вольтах, а европейская на 100 и 50 вольтах. Мы вынуждены были пойти на такое техническое решение, чтобы совместить аппаратуру разных производителей", — отметил Солнцев.

В настоящее время расследование причин случившегося ведет группа специалистов во главе с генеральным конструктором космического аппарата Игорем Фроловым. 15 января 2018 года эксперты приняли решение о вводе спутника в режим низкого энергопотребления.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев полагает, что если связь с AngoSat-1 восстановить не удастся, то корпорация "Энергия" на средства страховки произведет еще один спутник для Анголы.

Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 по московскому времени с использованием ракетного комплекса "Зенит-М" на космодроме Байконур (Казахстан). В качестве верхней ступени украинской ракеты "Зенит-2SБ" использовался российский разгонный блок "Фрегат-СБ". Оператором старта выступила S7 Space — единственная российская частная компания, предоставляющая космические пусковые услуги.

Ракета и разгонный блок успешно вывели AngoSat-1 на целевую орбиту. После отделения от разгонника спутник один раз вышел на связь, в дальнейшем телеметрия с аппарата перестала поступать. Связь с космическим аппаратом удалось установить через сутки.

Создание AngoSat-1 проходило в рамках контракта, заключенного в 2009 году между "Роскосмосом" и правительством Анголы при посредничестве "Рособоронэкспорта". Российские банки Росэксимбанк, ВТБ и ВЭБ выделили на эти цели кредит сроком на 13 лет в размере 278,4 миллиона долларов. Средства перечислены в 2011 году, в 2016-м Ангола просрочила платеж, задолженность рефинансировали.
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ангола
Казахстан
Россия
Украина
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Airbus
Роскосмос
РОЭ
Проекты
Байконур

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:40
  • 2
Под Маском скрытое
  • 17.01 08:28
  • 31
С опозданием на 10 лет
  • 17.01 08:24
  • 159
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 17.01 07:48
  • 6
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
  • 17.01 06:03
  • 154
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 17.01 05:42
  • 2
Стоимость третьего авианосца и 57 палубных истребителей для ВМС Индии оценена в сумму 25 млрд. долл.
  • 17.01 05:01
  • 162
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 17.01 04:54
  • 348
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 17.01 04:43
  • 2
Видео: робот "Нерехта" разнес в клочья бронежилет
  • 17.01 04:40
  • 4
В Boeing рассказали о новом боевом суперсамолете
  • 17.01 04:04
  • 1
США: Россия модернизировала в своей армии все
  • 17.01 01:15
  • 4
Около 500 военнослужащих мотострелковых подразделений ВВО стали внештатными саперами
  • 17.01 00:57
  • 9
Владимир Путин: мы готовы передать Украине военные корабли и другую военную технику, которая еще осталась в Крыму
  • 16.01 22:51
  • 5
ВДВ России отправятся в сверхдальний поход
  • 16.01 22:51
  • 1
ВВС НОАК начали получать Y-20 партиями
другие обсуждаемые темы