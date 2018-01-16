Шойгу проинспектировал довузовские военные учебные заведения в Петербурге



Нахимовское военно-морское училище.

Источник: http://www.tetis-pro.ru/ Нахимовское военно-морское училище.Источник: http://www.tetis-pro.ru/

Министр обороны также осмотрел отреставрированное здание Центральной военно-морской библиотеки

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Завершение строительства и реставрации Суворовского и Нахимовского училищ в Санкт-Петербурге позволит завершить формирование системы довузовского образования учебных заведений Минобороны России, сообщили в военном ведомстве.

Во вторник военные учебные заведения Санкт-Петербурга проинспектировал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. В ходе рабочей поездки глава оборонного ведомства посетил Военный институт физической культуры, Нахимовское военно-морское училище, где продолжается строительство нового многофункционального административного корпуса, Санкт-Петербургское суворовское военное училище, проверил готовность здания Центральной военно-морской библиотеки.

Санкт-Петербургское суворовское училище разместилось в отреставрированном архитектурном комплексе бывшего Константиновского артиллерийского училища. Реконструкция исторического комплекса завершилась в 2017 году, сейчас там учатся около 500 суворовцев. Глава Минобороны проверил условия размещения и проживания суворовцев, организацию учебного процесса, а также передал в дар домовому храму училища православную икону. Также министр пообщался с воспитанниками учебного заведения.

В ходе посещения Военного института физической культуры министр обороны поставил задачу в кратчайшие сроки подготовить предложения по созданию современного спортивного комплекса на территории учебного заведения. Шойгу осмотрел новое здание кадетской спортивной школы для одаренных детей, в котором учатся 80 юношей. В школе создана единственная в своем роде лаборатория биомедицинских технологий и спортивной медицины. Также Шойгу посетил отремонтированное здание бассейна института, где в 2018 году пройдет чемпионат Вооруженных сил РФ по плаванию.

Центральная военно-морская библиотека

Кроме учебных заведений министр осмотрел отреставрированное здание Центральной военно-морской библиотеки. Он поручил в кратчайшие сроки обеспечить перевозку библиотечных фондов и открыть библиотеку для посещения читателей. Сотрудники продемонстрировали Шойгу процесс оцифровки старинных книг, работу автоматизированной библиотечно-информационной системы, а также выдали ему электронный читательский билет.

Общая площадь отреставрированного здания составляет 12,7 тыс. кв. м, что значительно превышает прежние фонды учреждения, которые размещались в Михайловском (Инженерном) замке. Общий фонд библиотеки составляет около 700 тыс. единиц хранения, объем Фонда редкой книги составляет свыше 18 тыс. единиц хранения.

Сейчас в Санкт-Петербурге продолжается масштабная модернизация фондов военно-учебных заведений, медицинских, социальных и культурных объектов воинских частей и организаций, начатая в 2013 году по инициативе Шойгу. При этом большинство объектов являются памятниками культуры и архитектуры федерального значения. Реставрация и реконструкция объектов проводится по оригинальной проектной документации с сохранением всех деталей архитектурного облика и внутреннего убранства.

За последние пять лет в интересах сохранения исторического облика Санкт-Петербурга и модернизации объектов военной инфраструктуры строительные леса были сняты с фасадов Адмиралтейства, кафедр и клиник Военно-медицинской академии, Военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Константиновского артиллерийского училища. Продолжается реконструкция фондов Военно-космической и Военно-морской академий (ВМА), Военной академии связи и Военного института физкультуры, Нахимовского военно-морского училища. Построены и сданы в эксплуатацию многопрофильная клиника ВМА, Центральный военно-морской музей, отремонтирован крейсер-музей "Аврора".