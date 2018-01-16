Компаниям разрешили не раскрывать информацию о сделках, связанных с гособоронзаказом
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Государственный Оборонный Заказ - ГОЗ.
Источник: vpk-news.ru
Кабмин также разрешил не публиковать отдельные сведения компаниям, находящимся под иностранными санкциями
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Компании (АО и ООО) могут не раскрывать информацию, касающуюся сделок, связанных с выполнением гособоронзаказа и реализацией военно-технического сотрудничества. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 15 января 2018 года, опубликовано во вторник на сайте правительства.
Кроме того, фирмы могут не раскрывать информацию о сделках, заключенных с российскими юрлицами и физлицами, находящимися в санкционных списках иностранных государств.
Постановлением ФЗ "Об акционерных обществах" дополняется новой нормой, устанавливающей полномочия правительства РФ по определению случаев, в которых компании вправе не раскрывать информацию, касающуюся "крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность". Кроме того, определяются случаи освобождения компаний от обязанности раскрывать информацию о таких сделках.
Медведев также подписал еще одно постановление, согласно которому юрлица, находящиеся в санкционных списках иностранных государств, могут не размещать в интернете отдельные сведения, в том числе, "о выдаче независимой гарантии, а также о существенных условиях такой гарантии, сведений о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования между юридическими лицами и других", отмечается на сайте правительства.
"При этом непубликуемые сведения вносятся в Единый реестр (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) без их размещения в интернете", - говорится в пояснительной записке к документу.
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16.01.2018
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