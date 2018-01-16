Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Компаниям разрешили не раскрывать информацию о сделках, связанных с гособоронзаказом

17.01.2018 ТАСС 298 0
0
Понравилась новость?
 +1
ГОЗ
Государственный Оборонный Заказ - ГОЗ.
Источник: vpk-news.ru

Кабмин также разрешил не публиковать отдельные сведения компаниям, находящимся под иностранными санкциями

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Компании (АО и ООО) могут не раскрывать информацию, касающуюся сделок, связанных с выполнением гособоронзаказа и реализацией военно-технического сотрудничества. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 15 января 2018 года, опубликовано во вторник на сайте правительства.

Кроме того, фирмы могут не раскрывать информацию о сделках, заключенных с российскими юрлицами и физлицами, находящимися в санкционных списках иностранных государств. 

Постановлением ФЗ "Об акционерных обществах" дополняется новой нормой, устанавливающей полномочия правительства РФ по определению случаев, в которых компании вправе не раскрывать информацию, касающуюся "крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность". Кроме того, определяются случаи освобождения компаний от обязанности раскрывать информацию о таких сделках.

Медведев также подписал еще одно постановление, согласно которому юрлица, находящиеся в санкционных списках иностранных государств, могут не размещать в интернете отдельные сведения, в том числе, "о выдаче независимой гарантии, а также о существенных условиях такой гарантии, сведений о заключении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования между юридическими лицами и других", отмечается на сайте правительства.

"При этом непубликуемые сведения вносятся в Единый реестр (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) без их размещения в интернете", - говорится в пояснительной записке к документу.
16.01.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.01 08:40
  • 2
Под Маском скрытое
  • 17.01 08:28
  • 31
С опозданием на 10 лет
  • 17.01 08:24
  • 159
Рогозин требует выстроить систему персональной ответственности за неудачные космические запуски
  • 17.01 07:48
  • 6
В "Ильюшине" рассказали о проектировании нового сверхтяжелого транспортника
  • 17.01 06:03
  • 154
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 17.01 05:42
  • 2
Стоимость третьего авианосца и 57 палубных истребителей для ВМС Индии оценена в сумму 25 млрд. долл.
  • 17.01 05:01
  • 162
Вслед «сирийскому экспрессу» — «суданский экспресс»
  • 17.01 04:54
  • 348
Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения
  • 17.01 04:43
  • 2
Видео: робот "Нерехта" разнес в клочья бронежилет
  • 17.01 04:40
  • 4
В Boeing рассказали о новом боевом суперсамолете
  • 17.01 04:04
  • 1
США: Россия модернизировала в своей армии все
  • 17.01 01:15
  • 4
Около 500 военнослужащих мотострелковых подразделений ВВО стали внештатными саперами
  • 17.01 00:57
  • 9
Владимир Путин: мы готовы передать Украине военные корабли и другую военную технику, которая еще осталась в Крыму
  • 16.01 22:51
  • 5
ВДВ России отправятся в сверхдальний поход
  • 16.01 22:51
  • 1
ВВС НОАК начали получать Y-20 партиями
другие обсуждаемые темы