Эхо "Стингера": чем опасны для российской авиации американские ПЗРК в Сирии



Морские пехотинцы с ПЗРК FIM-92 Stinger. 1984 год.

Источник: © Фото : SSGT Danny Perez, U.S. Air Force Морские пехотинцы с ПЗРК FIM-92 Stinger. 1984 год.Источник: © Фото : SSGT Danny Perez, U.S. Air Force

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости, Андрей Коц. Переносные зенитно-ракетные комплексы американского производства возвращаются в большую геополитику. Во вторник арабские СМИ сообщили о секретной сделке между США и курдскими вооруженными формированиями: Пентагон передал своим протеже на севере Сирийской Арабской Республики партию ПЗРК. По мнению портала Al-Masdar News, эта поставка - один из первых шагов Вашингтона по созданию "сил безопасности границы" в той части страны, что контролируется так называемыми отрядами народной самообороны. Турция, выступающая против любого усиления курдов, уже забила тревогу. Портативные комплексы ПВО, которые можно легко спрятать в кузове внедорожника, способны серьезно повлиять на баланс сил в регионе. Не стоит забывать, что американское оружие, поставляемое Пентагоном своим союзникам в Сирии, неоднократно попадало в руки террористических группировок. О том, может ли потенциальная "утечка" ПЗРК угрожать российским военным - в материале РИА Новости.

Засада у аэродрома

Тип ПЗРК, переданный американцами курдам, не указывается. Речь, вероятно, идет о FIM-92 Stinger - это единственный комплекс подобного рода, стоящий на вооружении американской армии. Он представляет собой легкую и относительно простую в использовании пусковую установку для стрельбы с плеча ракетами класса "земля - воздух". Самые современные модификации этого оружия позволяют атаковать воздушную цель на высотах до четырех тысяч метров и на удалении до восьми километров. Ракета сама наводится на двигатели летательного аппарата, излучающие тепло, и приближается к цели со скоростью около 700 метров в секунду. Фугасно-осколочной боевой части весом в три килограмма достаточно, чтобы сбить или серьезно повредить любые вертолеты или самолеты.

Поставки "Стингеров" афганским душманам в 1980-х заставили советское командование изменить тактику применения авиации против бандформирований. По разным оценкам, из 450 самолетов и вертолетов, потерянных Советским Союзом в Афганистане, порядка 270 были сбиты огнем ПЗРК. Малые габариты, неприхотливость и простая конструкция этого оружия стоимостью около 40 тысяч долларов за единицу позволяли вчерашним крестьянам эффективно уничтожать дорогостоящую авиатехнику, которой управляли профессиональные летчики.

"Естественно, рано или поздно ПЗРК, поставленные курдам, расползутся по всей Сирии, - рассказывает РИА Новости военный эксперт Михаил Ходаренок. - Собственно, ради этого США все и затеяли. Они пытаются реализовать ту же схему, что когда-то провернули в Афганистане, где наших самолетов и вертолетов было сбито великое множество. Тогда нам пришлось кардинально менять тактику действий. Авиация была вынуждена летать на больших высотах - не ниже пяти-шести тысяч метров. Так же действуют и ВКС России в Сирии. Основная опасность кроется в том, что террорист, оснащенный ПЗРК, может достаточно близко подобраться к нашей авиабазе Хмеймим. И атаковать российский самолет на взлете или посадке, когда он наиболее уязвим. Если боевикам удалось дотащить достаточно близко для прицельного залпа миномет с боекомплектом, то легкую "трубу" пронесут и подавно".

Учебный пуск переносного ЗРК Raytheon FIM-92 Stinger. Источник: Raytheon

Меры предосторожности

Тактика применения ПЗРК иррегулярными вооруженными формированиями не претерпела существенных изменений со времен Афганской войны. Все тонкости были давным-давно отработаны диверсионно-разведывательными зенитными группами (ДРЗГ) душманов, карауливших советские самолеты и вертолеты вблизи аэродромов. Вот как описывал первый случай применения "Стингера" начальник афганского отдела Центра разведки Пакистана (1983-1987) генерал Мохаммад Юсуф в книге "Ловушка для медведя":

"Около тридцати пяти моджахедов скрытно пробрались к заросшему кустарником подножию небольшой высотки в полутора километрах к северо-востоку от взлетно-посадочной полосы Джелалабадского аэродрома. Огневые расчеты находились на расстоянии окрика друг от друга, расположенные треугольником в кустах, так как никто не знал, с какого направления может появиться цель. Мы организовали каждый расчет таким образом, чтобы три человека стреляли, а двое других держали контейнеры с ракетами для быстрой перезарядки. Каждый из моджахедов выбрал вертолет через открытый прицел на пусковой установке, система "свой-чужой" прерывистым сигналом сигнализировала, что в зоне действия появилась неприятельская цель, и "Стингер" захватил головкой наведения тепловое излучение от двигателей вертолетов. Когда ведущий вертолет был всего в 200 метров над землей, Гафар скомандовал: "Огонь". Одна из трех ракет не сработала и упала, не разорвавшись, всего в нескольких метрах от стрелка. Две другие врезались в свои цели. Еще две ракеты ушли в воздух, одна поразила цель так же успешно, как и две предыдущие, а вторая прошла совсем рядом, так как вертолет уже сел".

После ряда схожих инцидентов советское командование приняло меры. На всех, удобных для засады позициях вблизи аэродромов выставлялись дозоры. Ударные вертолеты совершали регулярные облеты оборонного периметра и окрестностей базы. Пилоты самолетов взлетали и приземлялись по более крутой траектории, чтобы сократить время нахождения в зоне поражения "Стингеров". Все эти и другие нюансы учитывают и российские военные в Сирии. Кроме того, самолеты и вертолеты ВКС оборудованы комплексами радиоэлектронной борьбы, способными сбить с толку зенитную ракету. Преимущество и в том, что местное население настроено к россиянам дружелюбно, а значит, боевикам сложнее незамеченными добраться до рубежа пуска. Тем не менее опасность остается: купить, или запугать можно даже друзей.

"В Афганистане удалось достаточно эффективно выстроить работу с местным населением, - говорит Михаил Ходаренок. - Там был создан особый пропускной режим. Всем мужчинам старше 14 лет, проживающим и работающим вблизи наших авиабаз, выдавался специальный документ. Без него в охраняемую зону никого не пускали. Кроме того, в прилегающих населенных пунктах действовала разведка, на путях возможного следования караванов с ПЗРК организовывались засады. Принимались дополнительные меры по прочесыванию местности. Чтобы все это реализовать в Сирии, нужно много людей. А наших бойцов и офицеров там не так уж и много".

С другой стороны, глупо думать, что у террористов в Сирии до настоящего момента не было ПЗРК. И поскольку ни один самолет или вертолет не был сбит с земли зенитной ракетой, значит, необходимые меры принимаются. И они эффективны.