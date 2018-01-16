Глава МИД Сергей Лавров поднял тему правовой защиты россиян, состоящих в ЧВК



Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в ходе пресс-конференции выступил с инициативой обеспечить правовой защитой граждан, являющихся членами так называемых частных военных компаний (ЧВК). Министр также отметил, что практика создания соответствующей законодательной базы уже давно существует в других государствах. При этом он напомнил о действиях на территории Ирака и других стран мира американской Blackwater.

«Что касается других стран, да, такая практика распространяется — со стороны многих государств мира», – рассказал глава МИД РФ.

Говоря о частных военных компаниях, следует обратить внимание на то, что наибольшее внимание они приковали к себе во время проведения на территории Сирии операции против боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*. По сообщениям ряда СМИ, победу над террористами удалось одержать во многом благодаря добровольцам военного формирования ЧВК Вагнера.

К числу операций, в которых вагнеровцы сыграли ключевую роль, относятся освобождение стратегически важных сирийских городов Алеппо и Акербат, деблокада Дэйр эз-Зора, а также штурм находящего в списке наследия ЮНЕСКО древнейшего населенного пункта – Пальмиры. Помимо этого добровольцы Вагнера выступали в качестве разведывательно-диверсионных отрядов, проводящих операции на передовой. К их числу, в частности, относится проникновение в тыл ИГ на левом берегу Евфрата. В рамках данной операции бойцы российской ЧВК блокировали каналы поставки в районный административный центр, удерживаемый террористами, разного рода припасов и живой силы. В результате боевики ИГ были ослаблены и в течение относительно небольшого промежутка времени полностью ликвидированы.

После значительных успехов отрядов ЧВК Вагнера на территории арабской республики о них все чаще и все масштабнее начали упоминать как в СМИ, так и на различных интернет-площадках, форумах и в соцсетях. Зачастую о вагнеровцах рассказывают как о профессионалах своего дела, имеющих в своем арсенале различные виды оружия и техники. Среди прочего в список их вооружения входят такие образцы как автоматы АК-74М/С, снайперские винтовки СВДС, пулеметы и противотанковые орудия, а также образцы тяжелой техники – танки и боевые машины пехоты.

Несмотря на то, что главная чума Сирии – боевики ИГ – повержены, на территории страны продолжают действовать небольшие террористические формирования, в числе которых «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Ан-Нусра». В связи с этим добровольцы Вагнера при поддержке сирийских спецподразделений продолжают вести деятельность по ликвидации террористов и освобождению населенных пунктов.

* - «Исламское государство» (ИГ) – террористическое формирование, запрещено в России